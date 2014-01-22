T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun 'soruşturmayı kapattırma' belgesine yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Müsteşar Kenan İpek'in, İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasına müdahale ettiğini gösterdiğini öne sürdüğü bir belge ortaya çıkarmıştı

22 Ocak 2014 02:46

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek’in, İzmir merkezli Liman Operasyonu kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş’ı aramasıyla ilgili olarak, “Hukukun uygulanmasına engel olunmamasını, hukukun dışına çıkılmamasını istemiştir” açıklamasını yaptı.
TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Müsteşar İpek’in, Liman Operasyonu kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Baş’ı aramasıyla ilgili şöyle konuştu:
“Adalet Bakanlığı Müsteşarı ile ben görüştüm. Öyle bir görüşme oldu mu diye. Müsteşar aramış, kendisiyle konuşmuştur; ancak devam eden olayla ilgili bilgi almıştır. Arkasından da hukukun uygulanmasına engel olunmamasını hukukun dışına çıkılmamasını istemiştir. Cumhuriyet Başsavcısıyla görüşülmesi yadırganmamalı; ama soruşturmanın kapatılmasını, istemişse o zaman ben de sizinle beraber olur onun gereğini yaparım; ama soruşturmanın üzerinin kapatılmasını isteyen bir şey kesinlikle yoktur.”

ETİKETLER

kenan ipekhüseyin başizmiryolsuzluklimankılıçdaroğlubelge

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu: Adalet Bakanlığı soruşturmanın kapatılması için savcıya baskı yaptı!

Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'in İzmir'deki yolsuzluk operasyonu emrini veren savcıya 'soruşturmayı kapat' dediğine yer veren tutanağı okudu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24