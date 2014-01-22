Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun 'soruşturmayı kapattırma' belgesine yanıt

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek’in, İzmir merkezli Liman Operasyonu kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş’ı aramasıyla ilgili olarak, “Hukukun uygulanmasına engel olunmamasını, hukukun dışına çıkılmamasını istemiştir” açıklamasını yaptı.

TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Müsteşar İpek’in, Liman Operasyonu kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Baş’ı aramasıyla ilgili şöyle konuştu:

“Adalet Bakanlığı Müsteşarı ile ben görüştüm. Öyle bir görüşme oldu mu diye. Müsteşar aramış, kendisiyle konuşmuştur; ancak devam eden olayla ilgili bilgi almıştır. Arkasından da hukukun uygulanmasına engel olunmamasını hukukun dışına çıkılmamasını istemiştir. Cumhuriyet Başsavcısıyla görüşülmesi yadırganmamalı; ama soruşturmanın kapatılmasını, istemişse o zaman ben de sizinle beraber olur onun gereğini yaparım; ama soruşturmanın üzerinin kapatılmasını isteyen bir şey kesinlikle yoktur.”