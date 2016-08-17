Bozdağ'dan 'kararname' açıklaması: Cezaevlerinden 38 bin kişi tahliye olacak

OHAL kapsamında yayımlanan kararnamede, darbe girişimi soruştuması kapsamında yapılan tutuklamalarla cezaevlerinde artan doluluk oranının azaltılmasına yönelik düzenleme yapılması dikkat çekti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından üç ay süreyle ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında çıkarılan iki yeni kanun hükmündeki kararnameyle kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38.000 kişinin tahliye olacağını duyurdu.

Öte yandan Hürriyet yazarı Akif Beki, 18 Ocak'tan önceki cezaevlerindeki boş yer sayısını 535 olarak açıklamıştı. Beki, "Darbe girişiminden sonra 16 bin kişiyi 535 kişilik yere sığdırramazsınız" demişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Twitter'dan önemli açıklamalar yaptı. Bozdağ, Resmi Gazete'de yayımlanan 671 Kanun Hükümde Kararnameyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeyle, 1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenen suçlar nedeniyle mahkum veya mahkum olacaklar bakımından iki önemli düzenleme yapıldığını açıkladı. Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

Birincisi,Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A'daki koşullu salıverilmeye dair “bir yıl”, "iki yıla"çıkarıldı.

Buna göre;koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin cezalarının,koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmı, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilebilecektir. Diğer ifadeyle,bir yıl erken tahliye olacaklarıdır.

İkinci düzenleme Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107. maddesinde düzenlenen koşullu salıvermeye ilişkindir.

107. maddenin ikinci fıkrasına göre, süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar,cezalarının “üçte ikisini” infaz kurumunda çekmeleri..halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilmektedir. KHK’da yapılan düzenlemeyle “üçte ikilik(2/3)"oran,“yarısına (1/2)"ye indirilmektedir.

Buna göre,süreli hapis cezalarına mahkumlar,cezalarının 1/2'sini infaz kurumunda çektikleri takdirde,koşullu salıvermeden yararlanabilecek.

Ancak aşağıdaki suçları işlemiş olanlar bu düzenlemenin kapsamı dışındadır.Bu suçlar şunlardır:

a)Kasten öldürme (madde 81,82);

b) Altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumunda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları;

c) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (madde 102,103,104,105);

d) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132,133,134,135,136,137,138);

e) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti (madde 188);

f) Devletin güvenliğine karşı suçlar;

g) Anayasal düzene karşı suçlar;

h) Milli savunmaya karşı suçlar;

ı) Devlet sırlarına karşı suçlar ve

i) Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.

Bu düzenlemenin sonucu ilk etapta kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38.000 kişi tahliye olacaktır.

Düzenleme,bir af değildir. Koşullu salıverilme tarihine kadar geçecek sürede ceza,dışarıda denetimli serbestlik olarak infaz edilecektir.