Bozdağ'dan Ergenekon ve Balyoz savcılarına inceleme talimatı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ergenekon ve Balyoz savcıları için yetkimi kullanarak iddiaların incelenmesi talimatını verdim" açıklaması yaptı.

Bozdağ, AKP TBMM Grup Toplantısı'nda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Yeni yargı paketine yeni bir ekleme yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Bozdağ, "Şu anda bir ekleyecek bir şey yok ama değişiklikler olabilir" yanıtını verdi. Bozdağ, "nerede değişiklikler olabileceğinin" sorulması üzerine, "Onu çalışıyoruz. 'Bazı konuları çalışın' denmişti, komisyonun talebi üzerine. Bu talep üzerine çalışılması gereken maddeler var. Bazı maddelerde değişiklik olabilir" dedi.

Bozdağ, başka bir soru üzerine, "ÖSYM'nin soruları ile alakalı Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştük. Milli Eğitim Bakanlığı'mızın bu konuda bir çalışması var. Soruların ve cevaplarının açıklanması lazım. Soruların açıklanmaması, sınav güvenliği bakımından tek başına yeterli değil. Örgütlü yapılar 3-5 tane öğrenciyi sınava sokarak soruları alabilir. Bu vatandaşın lehine bir sonuç çıkarmıyor bana göre. O yüzden açıklanması doğru olandır. Şeffaflıktan her zaman fayda gelir. Ben bu konuda bir değişim olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Meclis kapanmadan olur mu?" sorusu üzerine Bozdağ, "Meclis kapanmadan olur mu bilmiyorum ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuyu çözecek irade ortaya koyacağını tahmin ediyorum" sözlerini sarfetti.

Adalet Bakanı Bozdağ, "HSYK, hem Zekeriya Öz hem de Ergenekon hakimleri için incelemeye gerek olmadığı yönünde karar verdi. Siz bu karanın karşısında bir tavır sergileyecek misiniz, inceleme için izin verecek misiniz?" sorusuna yanıt verirken, "Kararlar bana geldi, ben onlarla ilgili gerekli kararı verdim ve HSYK'ya gönderdim. Yasal çerçevede yapmam gerekeni yaptım" dedi. Bozdağ, "İncelenmeli mi dediniz?" sorusuna, "O konularda yasal çerçevede yapmam gerekeni yaptım" karşılığını verdi.

"Orada takdir hakkınız var" sözleri üzerine ise Bozdağ, "Biz incelenmesi yönünde görüş bildirdik" dedi.