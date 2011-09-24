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Dünya

Bozdağ'dan Afganistan'daki Türk Birliğine ziyaret KABİL (A.A)

24 Eylül 2011 18:16

-Bozdağ'dan Afganistan'daki Türk Birliğine ziyaret  KABİL (A.A) - 24.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afganistan'da görev yapan Türk Birliğini ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Afganistan programı kapsamında Kabil Bölge Komutanlığı'nı ziyaret ederek Türk birliğinin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Bozdağ'ı Bölge Komutanı Tuğgeneral Rafet Sevinç Şaşmaz karşıladı. Komutanlık ziyaret defterini imzalayan Bozdağ ve beraberindekilere daha sonra Şaşmaz tarafından Türk Birliği hakkında bilgi verildi. Bozdağ, daha sonra Doğan Kışlası'nı ziyaret etti. Burada askerler ile tek tek sohbet eden Bozdağ'a birliğin kullandığı yüksek teknoloji ürünü silahlar tanıtıldı. Ziyarette ayrıca bomba arama ve imha çalışmaları da gösterildi. Bu kapsamda bir köpek bir araca yerleştirilmiş 100 gram C3 tipi patlayıcı maddeyi bulurken, uzaktan kumandalı bomba imha robotu ile de şüpheli paket ya da bombalara nasıl müdahale edildiği uygulamalı olarak gösterildi. Bozdağ, daha sonra Doğan Kışlası içerisinde yer alan Kabil Atatürk asker hastanesini ziyaret ederek burada tedavi altındaki Türk ve Afgan hastaların sorunlarını dinledi, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bozdağ'a ziyaretinde AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Konya Milletvekili Cem Zorlu, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, TİKA Başkanı Serdar Çam ve Kabil Büyükelçisi Basat Öztürk eşlik etti.

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