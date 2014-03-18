Bozdağ'dan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne incelemeye izin

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri hakkında "Ergenekon Davası gerekçeli kararını hala yazmadıkları" gerekçesiyle inceleme izni verdi.

Bakan Bozdağ, aralarında siyasetçi, iş adamı ve gazetecilerin de bulunduğu pekçok kişiyi dinledikleri iddia edilen savcılar Adem Özcan ile Adnan Çimen ve ilgili hakimler hakkında da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 3. Dairesinin inceleme kararını onayladı.



HSYK 3. Dairesi, Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Hüseyin Özese ve üyeler Sedat Sami Haşıloğlu ve Hüsnü Çalmuk hakkında, "Ergenekon Davası gerekçeli kararını hala yazmadıkları" gerekçesiyle oy çokluğuyla inceleme kararı vererek, onay için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a göndermişti.



Bakan Bozdağ, bu hakimler hakkındaki inceleme kararını onayladı. Onayın ardından hakimler hakkında müfettişler inceleme yapacak. Müfettişlerin incelemesi sonucu hazırladığı rapor uyarınca HSYK 3. Dairesi, hakimler hakkında soruşturma gerekip gerekmediğine karar verecek. 3. Daire, bu hakimler hakkında soruşturma kararı verirse, bu da onay için Adalet Bakanı Bozdağ'a gönderilecek. Bozdağ'ın onay vermesi durumunda hakimler hakkındaki soruşturma işlemleri HSYK 2. Dairesince yürütülecek.



Bu arada, özel yetkili mahkemeleri kaldıran Kanun'un 6 Mart'ta yürürlüğe girmesinin ardından gerekçesini yazmayan mahkemelere tanınan 15 günlük süre nedeniyle Ergenekon Davası'nda gerekçeli kararı yaklaşık 7 aydır tamamlamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin de 21 Mart'a kadar gerekçeli kararı yazması gerekiyor.

Dinlemeyle ilgili savcılara da inceleme izni

Adalet Bakanı Bozdağ, aralarında siyasetçi, iş adamı ve gazetecilerin de bulunduğu pekçok kişiyi dinledikleri iddia edilen savcılar Adem Özcan ile Adnan Çimen hakkında da inceleme izni verdi.

"Paralel yapı"nın telefon dinleme iddialarına konu olan soruşturmayı bir süre yürüten savcılardan Adem Özcan ile Adnan Çimen, iddialar üzerine, HSYK'ya dilekçe göndererek, kendileri hakkında inceleme yapılması talebinde bulunmuştu. HSYK 3. Dairesi, savcılar hakkında çıkan haberleri ve savcıların dilekçelerini ele alarak, savcılar Özcan ve Çimen hakkında inceleme yapılması kararı vermişti. Adalet Bakanı Bozdağ, bu inceleme kararını da onayladı.