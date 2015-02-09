Bozdağ'da mahsur kalan dağcılara 15 saat sonra ulaşıldı

Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'da mahsur kalan 19 dağcıya, yaklaşık 15 saat sonra ulaşıldığı bildirildi.

İzmir Ödemiş’te 19 dağcı tırmanış sırasında mahsur kalmış, dağcılar için gece boyunca kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. 15 saat boyunca devam eden kurtarma çalışmalarının neticesinde dağcılara ulaşıldı.

Basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Mustafa Toprak, henüz detaylı bir doktor muayenesinin yapılmadığını, ama dağcıları kurtaran ekibin ilk izlenimlerine göre, dağcıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

1 dağcı hayatını kaybetti

Aynı bölgede tırmanış yaptığı sırada düşen bir dağcı da hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyesi Göztepe Kız Teknik ve Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Dürdane Seringeç, arkadaşlarıyla Bozdağ'a tırmandığı sırada ayağının kayması sonucu yaklaşık 500 metre yüksekten düştü.



Olay yerinde hayatını kaybeden Seringeç'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Seringeç'in, Çin'deki 7 bin 546 metre yüksekliğindeki Muztagh-Ata Dağı'na tırmanan ilk Türk kadın dağcı olduğu öğrenildi.