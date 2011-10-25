-Bozdağ: Türkiye'nin yardıma ihtiyacı yok ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Van'daki depremle ilgili birçok ülkenin yardım talebi olduğunu ancak Türkiye'nin şu anda buna ihtiyacı olmadığını belirterek, '1999'da yaşanan deprem ile bu depremi mukayese ettiğinizde, Türkiye'nin bu konuda geldiği nokta çok açık'' dedi. Bozdağ, Almanya Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanı Guntram Schneider ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bekir Bozdağ, yaptığı konuşmada, Bakan Schneider ile Almanya'da yaşayan soydaşların uyum konusunda yaşadığı sorunlar ve bunların çözümüne dair öneriler üzerinde görüşeceklerini söyledi. -''Türkler, diplomalarını almadan okuldan ayrılıyor''- Bakan Schneider ise Van'daki depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, Almanya ve Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti olarak talep edildiği takdirde her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını bildirdi. Ziyaretinin amacının, özellikle Türkiye ile Almanya arasında 1961'de iş gücü alımı konusunda imzalanan anlaşmayla ortaya çıkan ikili ilişkileri değerlendirmek olduğunu anlatan Schneider, ''Bu anlamda özellikle eyaletimize gelen Türk insanlarına teşekkür ediyorum. Çünkü onların katkı ve çalışmasıyla eyaletimizde ekonomik büyümenin ve genel anlamda kalkınma sağlanabildi. Onlara çok şey borçluyuz'' dedi. Bunun yanında bazı sorunlar yaşandığını, bu kapsamda eğitim alanındaki sorunların çözülmesine çalışıldığını ifade eden Schneider, Türk kökenli gençlerin mesleki eğitim diplomalarını alamadan okuldan ayrıldıklarını, mesleki eğitim almayan insanların ise iş bulma imkanlarının giderek azaldığını vurguladı. İnsanların farklı dinlerden olması, dinlerini yaşayabilmesini kültürel zenginlik olarak gördüklerini belirten Schneider, asimilasyon ve Germenleştirme kavramlarının karşısında durduklarını bildirdi. Çocukların erken yaşlarda Almanca öğrenmeleri gerektiğini, okul ve mesleki yaşamlarında bunun çok gerekli bir unsur olduğunu ifade eden Schneider, ''Almanya'da yaşayanlar, Alman hukuk düzenine uydukları sürece onların farklı kültürden, farklı dinden olmaları, farklı siyasi görüşe sahip olmaları bizim için hiç önemli değil'' diye konuştu. -''Vatandaşlar, yardımları yetkililerle irtibat kurarak götürsün''- Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ''Van'a götürülen yardımların bir kısmının terör örgütünce engellendiğine dair'' iddiaların sorulması üzerine, ''Şu ana kadar bize bu yönde bir bilgi gelmedi. Bize ulaşan bilgi yok'' diye konuştu. Van'daki depremde yapılan yardımları değerlendirmesi istenen Bozdağ, Türk milletine teşekkür ederek, ''Hem ülkemizde hem dışarda bir felaket olduğunda, 74 milyon insanın nasıl bir dayanışma gösterdiğine bu olayda da şahit olduk. Ülkemizin dört bir yanından yardımlar akıyor. Hükümetimiz ve devletimiz, olay olur olmaz oraya intikal eden ekipleriyle, Kızılayı ile AFAD'ı ile Başbakanı ile Bakanı ile orada oldu. Çalışmalar hızla devam ediyor'' dedi. Yardım konusundaki koordinasyonda bir sıkıntı olmadığını ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti: ''Ancak özellikle başka illerden yardım götüren vatandaşlarımız, gitmeden oradaki yetkililerle yardımları nereye götüreceğine dair irtibat kurarak hareket ederlerse, oraya gittiklerinde sıkıntı yaşamazlar. Zaman zaman duyuyoruz. Yardım götüren insanlar iyi niyetle bir takım araçlarla ulaşıyorlar. İrtibat kurmadan gittikleri için zaman zaman sıkıntı yaşanıyor. Onun için valilerimiz, kaymakamlarımız, koordinasyon merkezimiz, AFAD ya da Kızılay ile mutlaka irtibat kurarak yardımların götürülmesinde fayda var.'' Çeşitli yardım kampanyalarının başlatıldığını belirten Bozdağ, devlet-millet işbirliğiyle yaraların kısa sürede sarılacağını umduğunu bildirdi. Bekir Bozdağ, ''Kuzey Irak'taki operasyonda son durumun'' sorulması üzerine, ''Şu anda devam ediyor'' dedi.