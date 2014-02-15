Bozdağ: Soruşturmayı yapmayın demedim, ispat etmeyen namussuz ve şerefsizdir

Hülya Karabağlı / Ankara

Yargıyı etkilemeye çalıştığı iddiasıyla Adana ve İzmir başsavcılıklarınca hakkında fezleke hazırlanan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis Genel Kurulu’nda muhalefetin eleştirilerine sert yanıt verdi. Bozdağ, HSYK düzenlemesinin görüşmelerinde muhalefet milletvekillerinin “Yargıya baskı” iddiaları ve sorularına sinirlendi. Ayrıca görüşmeler sırasında CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, kürsüden Başbakan Erdoğan’a ‘diktatör’ deyince AKP’lileri kızdırdı. AKP’liler oturdukları yerden Köse’ye ‘sarhoş’ diye bağırdı. AKP ve CHP’liler sözlü birbirine girdi.

Adalet Bakanı Bozdağ, şunları söyledi:

“Ben cumhuriyet savcılarını arayıp bu soruşturmaları yapmayın, bunların üzerini örtün, bunları yapmayın demedim. Ben böyle bir şey demedim. Bunu diyen namussuz ve şerefsizdir. Ama bunu dediğimi ispat etmeyenler namussuz ve şerefsizdir. Tamam mı? ‘Bu soruşturmaları durdurun, bu işlerin üzerini örtün’ diyen namussuz ve şerefsizdir. Ama dediğimi ispat etmeyen de namussuz ve şerefsizin ta kendisidir. Anladınız mı? O kadar ellerinizde kaset varsa tutanak varsa ne varsa hepsini ortaya koyun. Bakın çok net söylüyorum ben savcıların görevlerini neye göre yaptıklarını bilen birisiyim. Bir soruşturma başladığı zaman bu soruşturmanın nasıl yapılacağını da kanunlar gösterir. Benim Adalet Bakanı olarak bir soruşturmayı durdurmak, üzerini örtmek gibi bir yola tevessül etmem asla kabul edilemez. Bekir Bozdağ böyle bir şey dememiştir. Bakın burada bu parlamentoda hepimiz bir büyük yanlışı yapıyoruz. devam eden soruşturmalarla ilgili henüz sanık sıfatı bile verilmemiş olanlarla ve fezleke bile hazırlanmayanlarla ilgili sanık yaptık, mahkum yaptık. Bırakın hukuk işlesin. Hukuk işlediği zaman doğru kararını mutlaka verecektir. Savcı ayarlayan yoktur. Kimsenin savcı falan ayarlaması da mümkün değildir.”

‘Anayasa’ya aykırı’

Muhalefet, HSYK yasa teklifinin "Anayasa'ya aykırı" olduğu gerekçesiyle itiraz etti.

HSYK yasa teklifi için Komisyon ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yerine oturmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, teklifin 21 maddesinin daha önce kabul edildiğini belirterek, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

"Ne değişti de teklif yeniden görüşülüyor " diye soran Hamzaçebi, Adalet Bakanı Bozdağ'ın kendilerini bilgilendirmesini isteyerek, stratejilerini buna göre belirleyeceklerini kaydetti.

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, halk oyuyla değiştirilen bir düzenlemenin yasal düzenlemeyle değiştirilemeyeceğini savunurken, BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da teklifin görüşmelerine ilişkin itirazda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Anayasa'nın HSYK ile ilgili maddesine işaret ederek, Anayasa'ya aykırı bir durumun olmadığını ve teklifin görüşmelerine kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini söyledi.

Hamzaçebi, yeniden söz alarak, "Anayasa'ya aykırılık iddiası bu kadar güçlüyken görüşmelere devam etmek yanlış. Görüşmelere ara verin. Anayasa'ya aykırılık konusunda Hükümet'in alacağı tavrı bilmeden görüşmeleri devam ettirmek doğru olmaz" dedi.

HSYK görüşmelerinde ‘sarhoş’ kavgası

TBMM Genel Kurulu’nda HSYK görüşmeleri gerginlik yüzünden zor ilerliyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş arasında sözlü tartışma yaşandı. Altay, tepki olarak Genel Kurul kürsüsünü 10 dakika işgal edeceğini söyledi ve masaya vurarak eylemine başladı. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut ise birleşime ara verdi.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, kürsüden Başbakan Erdoğan’a ‘diktatör’ deyince AKP’lileri kızdırdı. AKP’liler oturdukları yerden Köse’ye ‘sarhoş’ diye bağırdı. AKP ve CHP’liler sözlü birbirine girdi. Konuşmasını bitiren Köse, tepki olarak kürsüden inmeyince birleşime 5 dakika ara verildi.

Elitaş: Kürsüyü işgal etmek kimsenin hakkı değildir

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sataşma olduğunu belirterek söz aldı ve “ Bu kürsüyü kullanırken her şeyi söylüyoruz, kişiliklerimizle, önderlerimizle, genel başkanlarımızla, liderlerimizle ilgili hiçbir şey söylemesine müsaade etmeyiz. Gergin ortamdan geçiyoruz. Sükunetle eleştirelim, hepsine hazırız ve varız. Her kim ki bu milletin bir kuruşuna tenezzül ettiyse Allah belasını versin. Ama iftira ediyorsa da onunda Allah belasını versin. TBMM kürsüsü konuşmak içindir. Muhalefet ve iktidar milletvekilleri dinlemek mecburiyetindedir. Kürsüye işgal etmeye kimsenin hakkı değildir. Kürsüye meşgul etmek isteyen kimseye müsaade etmeyiz. Buraya çıkan milletvekili buna uyacak. ”dedi.

Ardından, sataşma olduğu gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz aldı. Altay, “Sayın Elitaş siz bostancıbaşı değilsiniz. Bu parlamentoda bir lisan varsa, velev ki ben burada kürsü işgaline başladım. Yeri gelir bu kürsü işgali de yapılır. Bu genel kurulu tahrik ettiniz. Göreceğiz, görüşeceğiz. Şunu kabul edemem.

Altay: 10 dakika duracağım gel de indir

Biz daha kalabalığız , sizi döveriz dediniz. Bu kürsü babanın kürsüsü değil, milletin kürsüsü. Bu millet bizi buraya gönderdi. Biz görev yapmaya geldik ve yemin ettik hukuk devletini koruyacağız diye. Bu kanun kuvvetler ayrılık prensibine son veren kanun teklifidir. Bu çıktığı takdirde bu parlamentoya da gerek yoktur. Bizi buna seyirci kalmamızı bizden bekleyemezsiniz. Ancak sizin tehdidinizden dolayı 10 dakika duracağım gel de indir bakalım dedi ve kürsüye vurdu”

'Sarhoş musun sen' tutanakları

TUFAN KÖSE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, karşımızda dört dörtlük bir diktatörlük var, bunu kabul edin. Bütün dünyanın da diktatör bir başbakan olarak kabul ettiği bir Başbakan var.

TUFAN KÖSE (Devamla) - Onu geçtik "Kadınlar sezaryenle mi doğum yapsınlar, yoksa normal doğum mu yapsınlar?"

YUSUF BAŞER (Yozgat) - Nasıl konuştuğunu bilmiyorsun ya!

TUFAN KÖSE (Devamla) - Yahu, sen jinekolog musun kardeşim, buna niye karışıyorsun?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sen sarhoş musun ya, sarhoş musun sen?

TUFAN KÖSE (Devamla) - Diktatör ya, her şeyi belirleyecek.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sen sarhoş musun, sarhoş musun?

ENGİN ALTAY (Sinop) - Recep, terbiyesizlik yapma!

RECEP ÖZEL (Isparta) - Ne biçim konuşuyor…

BAŞKAN - Sayın Altay, lütfen…

ENGİN ALTAY (Sinop) - Ne demek "Sen sarhoş musun?"

BAŞKAN - Lütfen, Sayın Altay…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Aklı başında adam gibi mi konuşuyor?

TUFAN KÖSE (Devamla) - Ergenekon davasının savcısı oluyor.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Ne biçim konuşuyor?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Sarhoş musun?

TUFAN KÖSE (Devamla) - Kardeşim, sarhoş sensin bir sarhoş varsa, bir sarhoş varsa sensin. Bu hakarettir ya, olur mu öyle şey! Sarhoş sensin!

ENGİN ALTAY (Sinop) - Başbakana "diktatör" demekte ne var?

BAŞKAN - Sayın Altay, lütfen…

ENGİN ALTAY (Sinop) - Ne demek sarhoş? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Lütfen oturun!

ENGİN ALTAY(Sinop) - Ayıp bir şey ya! Kim sarhoş? Kim diyor sarhoş diye? Ne demek sarhoş?

TUFAN KÖSE (Devamla) - Sarhoş sensin, sarhoş! Sarhoş sensin! Bir sarhoş varsa sensin! (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)