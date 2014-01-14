Bozdağ: Soruşturmaların muhatabı farklı olunca sessiz kaldık, hata yaptık

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla gündeme gelen yargı ve emniyette paralel yapı iddialarıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ergenekon ve Balyoz gibi aynı kadrolar tarafından yürütülen operasyon ve soruşturmalarda hükümetin hata yaptığını söyledi.

Bozdağ, “Biz de hata yaptık. Soruşturma veya kovuşturmanın muhatapları farklı olduğunda sesimizi biraz daha gür çıkarmamız lazımdı” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Adalet Komisyonu'nda milletvekillerinin HSYK teklifiyle ilgili soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Geçmişe de göndermede bulunan Bakan Bozdağ, Türkiye'de yargının bağımsız ve tarafsız olmasını her Türk vatandaşı gibi kendisinin gönülden istediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

Biz de hata yaptık

"Türkiye'de yargı her zaman tartışıldı, savcılarıyla tartışıldı. Dün baktığınızda başka savcılar vardı isimleri yukarıda, şimdi başkaları var. İsimler değişiyor ama tartışmalar değişmiyor. Geçmişte de oldu. Biz de hata yaptık. Soruşturma veya kovuşturmanın muhatapları farklı olduğunda sesimizi biraz daha gür çıkarmamız lazımdı. Bunu kendi adıma da bir eksiklik olduğunu söylüyorum. Keşke biraz daha Bekir Bozdağ olarak bu noktalarda, bugünden o gün daha gür sesle yapılanlar karşısında sesimizi çıkarsaydık diye kendi kendime söylüyorum."

Biz bu yapıyı gördük

"Bu yasayı çıkarırken o dönemde, Üst Kurul'un yaptıkları birtakım sıkıntılar doğdu, tartışıldı, hakikaten ideolojik yapılanmadan herkes şikayetçi oldu. O dönemde biz yargı ideolojilerin esiri olmasın, bir grubun, mensubiyetin, inancın veya ideoloji ne olursa olsun. O düşünceyle getirdik. Getirdik yasayı koyduk, yürürlüğe girdi. Yasaya, herkesin bir oy kullanmasını koymuştuk. Amacımız da bir oy kullansın, herkes bu Kurul'da olsun, her renk olsun, ekipleşme olmasın, uzlaşma olsun. Bizim niyetimiz bu ama ortaya çıkan durum; bir mensubiyetten başka bir mensubiyete intikal oldu. Bir ideolojiden başka bir ideolojiye geçti. Biz bu yapıyı gördük. Dün bunu yaptık diye, 3 yıl önce yaptık diye bugün ısrar etmenin Türkiye'ye faydası yok. Burada toplantı ve karar yeter sayısında düzenleme var."

"Toplantı yeter sayısını artırıyoruz. Genel Kurul'da uzlaşmayı zorlayacak ve kim çoğunluk olursa olsun sonuçta uzlaşmanın olduğu bir yapı çıksın diye arzu ediyoruz. Bir tarafın çoğunluk oluşturup 'bizim dediğimiz olsun' noktasını ortadan kaldıran bir şey var. Toplantı yeter sayısı 17'ye çıkıyor. Onun ana nedeni de uzlaşmayı zorlayalım. O zaman eminim silme aynı yapı çıkmayacak, uzlaşarak çıkacaktır."

Bu durumdan rahatsısız

Bozdağ, çağrısını yinelediğini belirterek, "Biz bu durumdan rahatsızız. Yasa değişikliğiyle yapılabileceklerin asgari olduğunu biliyoruz. Bu değişikliklerin bu yapıyı tümden değiştirmeyeceğini de biliyoruz. Çünkü anayasanın koymuş olduğu sınırları aşmak mümkün değil. Anayasa uygun bir düzenleme yapılacaktır. Siyasi parti grupları anayasa değişikliğinde mutabakat ortaya koyarlarsa, belki bir araya gelip yeni bir çalışma yapılırsa, Türkiye için daha hayırlı olur. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum" diye konuştu.