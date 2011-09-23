-Bozdağ Rabbani'nin cenaze törenine katıldı KABİL (A.A) - 23.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Afganistan Devlet Başkanı ve Yüksek Barış Konseyi Başkanı Burhaneddin Rabbani'nin cenaze törenine katıldı. İntihar saldırısı sonucu 20 Eylül'de hayatını kaybeden Rabbani için Afganistan Cumhurbaşkanlığı sarayında cenaze töreni düzenlendi. Törene Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin yanı sıra çok sayıda yabancı devlet adamı, büyükelçi ve misyon şefleri katıldı. Törende Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ temsil etti. AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Konya Milletvekili Cem Zorlu, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, TİKA Başkanı Serdar Çam ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak da törene katıldı. Cenaze namazı öncesi bir konuşma yapan Karzai, ''Barış düşmanlarına karşı harekete geçmek bizim sorumluluğumuzdur'' dedi. Rabbani'yi şehit olarak niteleyen Karzai, ''Afgan halkı Rabbani'nin ölümü yüzünden umutsuzluğa kapılmak yerine, Afganistan'da yıllarca süren bu savaşa son vermek için çabalarını arttırmalı'' dedi. Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi ve Rabbani'nin oğlu Selahaddin Rabbani ise, ''Bugün, dünya tarihinde politik arenadaki en büyük ve üzücü olaylardan birine şahitlik ediyoruz'' diye konuştu. Oğul Rabbani, Afgan hükümetinden saldırıyı tüm ayrıntılarına kadar soruşturmasını istedi. Konuşmaların ardından cenaze namazına geçildi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, en önde saf tuttu. Daha sonra Afgan bayrağına sarılı olan Rabbani'nin cenazesi, askerlerin omuzları üstünde ebedi istirahatgahına uğurlandı. Rabbani, 20 Eylül'de Taliban'dan barış mesajı getirdiğini öne süren bir kişinin sarığına yerleştirdiği bombayı patlatması üzerine hayatını kaybetmişti.