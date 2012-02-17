Bozdağ: PKK'ya sızan MİT elemanı görev kağıdı mı gösterecek?

T24 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, terör örgütlerinin içine suç işlemeden sızılma imkanı olmadığını belirterek, "Bir MİT elemanı terör örgütüne gidip 'beni MİT görevlendirdi. İşte görev kağıdım, bana izin verir misiniz mi' diyecek" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda saat 22.00 itibari ile MİT teklifi görüşmeleri devam ediyor. Muhalefetin şiddetle karşı çıktığı düzenlemeye bazı rötuşların yapılacağı bildirildi.

Meclis Genel Kurulu’nda Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nda değişiklik yapan teklifin görüşmelerinde söz alan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “MİT ülkemizin güzide kurumlarından biri” diyerek kurumu siyasi nedenlerle yıpratacak tartışmaların doğru olmadığını söyledi.

Bir takım ceza kanunu müeyyideler okunarak ‘bunu yaparsınız, başınıza ileride neler gelir’ denilerek parlamentoda görev yapanları tehdit etmenin Meclis’tekilerin yapacağı iş olmadığını ifade eden Bozdağ, “Parlamentonun yasama faaliyeti yapması asli bir görevdir. ‘Görülen dava var, yargıyı etkilersiniz bu da suçtur’ demek mevcut Meclis’in anayasa hükümlerine göre çalışmamasını temenni etmektir” dedi.

Meclis’te görüşülen bütün kanunların mahkemelerde karşılığı olduğunu belirten Bozdağ, “Görüşülüp de karşılığı mahkemelerde olmayan kaç tane iş vardır” diye sordu.

'Yargı yolu açık'

Başbakanın yaptığı tüm işlerin hukuki siyasi denetim yolunun açık olduğunu anlatan Bozdağ, anayasanın 125’inci maddesine göre idarenin bütün eylemlerine yargı yolunun açık olduğunu söyledi. Başbakan izin kararının da nihai karar olmadığını, yargı yolunun açık olduğunu anlatan Bakan Bozdağ, “Örtülen, gizlenen herhangi bir husus söz konusu değildir” dedi. Bozdağ, MİT Kanunu yürürlüğe girdiği günden bu yana 26’ıncı maddede Başbakanın izin verme düzenlemesinin bugün tartışılmamasının da doğru olmadığını söyledi.

'Bu ülkenin Başbakan'ı ülkenin ali menfaatlerini korur'

“Konusu suç olan emri Başbakan verir mi?” diye soran Bozdağ, “Vermez” diyerek şunları söyledi:

“Çünkü Başbakan hangi konularda görev yapacağı anayasal kanunlarda belirtilmiştir. Anayasa çok açık. Konusu suç olan bir emri vermez. Verdiği zaman da yerine getiren kişi sorumluluktan kurtulmaz ve Türkiye’nin Başbakanı konusu suç olan bir emri ne bugün verir ne de başka zaman verir. AK Parti gibi çete, mafya, hukuk dışı yapılarla mücadele etmede ortaya koyduğu tavırlarla milletin takdirini kazanan iktidarın genel başkanını çete kurmakla ima edecek yaklaşımlar buraya yakışmamıştır. Bu ülkenin Başbakanı ülkenin ali menfaatlerini korur.”

'Terör örgütüne inanılıyor, Başbakan'a inanılmıyor'

“KCK, paralel yapılanma olarak kurulmuş” iddialarını terör örgütü ve yandaşlarının söylediğini ileri süren Bozdağ, “Falan yerde mutabakat yapılmış işte belge, deniliyor. Belgeyi kim açıklıyor. Terör örgütleri, onların mensupları bir şey söylüyor. Ülkenin Başbakanının ‘böyle bir şey yoktur, iftiradır’, ‘mutabakat yoktur’ diye açıklaması var. Sormak istiyorum. Başbakana inanmıyoruz ama terör örgütü yandaşlarının bir belge kağıt parçasına ‘bu doğru’ diye, ülkenin Başbakanını terör örgütlerinin ağzı ile suçluyoruz. Böyle bir şey olabilir mi?” diye sordu.

Bozdağ, Başbakanı yıpratmak için bir takım çevrelerin bir takım iftiralar uydurduğunu söyledi.

KCK’yı PKK terör örgütünü MİT’in kurduğunu söylemenin hem ülkeye hem teşkilata yapılmış bir iftira olduğunu söyleyen Bozdağ, “Terörle mücadele eden onca insana, onca şehide yapılmış bir haksızlıktır. Doğru bir şey değildir. KCK paralele devlet yapacak hükümet de buna müsaade edecek. Yok öyle bir şey. O zaman bu operasyonları kim yapıyor? İktidarda kim var kimler içeride? Bu delilleriz savcıların önüne koyan güvenlik görevlileri kim? Bu istihbaratları verenler kim? Böyle bir şey olabilir mi? Bunlar ortada iken devlet için büyük görev yapanları ‘KCK’yı parelel devleti örgütledi’ diye suçlamak büyük yanlışlık, haksızlıktır” dedi.

'Örgüte sızan MİT elemanı görev kağıdı mı gösterecek'

Terör örgütlerinin içine sızmış istihbarat görevlilerinin suç işlediğini değil, terör örgütlerinin içine suç işlemeden sızılma imkanı olmadığını söylediğini anlatan Bozdağ, ‘Bir MİT elemanı terör örgütüne gidip beni MİT görevlendirdi. İşte görev kağıdım, aranıza gireceğim, sizden istihbarat toplayacağım, sonra da ilgili yerlere bildireceğim, bana izin verir misiniz mi’ diyecek. Demeyecek. O zaman oraya gittiğinde, içlerine girdiğinde Ceza Kanunu terör örgütüne üye olmak cezası diyor. Kast ettiğim budur. Terör örgütü içine sızmış bu ülke için şehit olmayı göze almış vatan evlatlarını terör örgütlerinin eylemlerine katılmış gibi bir beyanı ben yapmadım” dedi.

Canı pahasına şehitliği göze alarak görev yapan MİT mensuplarını terör örgütü ile işbirliği yapar şekilde göstermenin bu ülkenin birlik, beraberlik, bekasına iyilik değil kötülüklerin en büyüğü olduğunu söyleyen Bozdağ, yanlış yapanın hukuka hesap vereceğini söyledi. Bozdağ, “Bu hükümet hiçbir zaman suç işleyenleri himaye etmemiştir. Hiçbir zaman arkasında durmamıştır. Karanlık yapılar, çeteler, mafyalarla biz mücadele ettik. Biz yaptık” dedi.