Bozdağ, 'MİT, PKK'ya sızmak için suç işlemiştir' sözünü yalanladı

T24 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''İstihbarat mensupları terör örgütünün içine girip suç işlemişlerdir'' yönünde bir açıklaması olmadığını belirterek, ''Örgüt üyeliği suçunu işlemeden örgüte girme imkanı yok. Bu da görevin niteliğinden kaynaklanıyor'' dedi.

TBMM Adalet Komisyonunda MİT Kanununda değişiklik öngören kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, milletvekillerinin eleştirileri üzerine, bir televizyon kanalında yaptığı

açıklamanın yanlış aktarıldığını ifade etti.

Terör örgütlerine istihbarat amacıyla sızarken suç işlemeden sızma imkanı olmadığına işaret eden Bozdağ, ''Ancak askerimize, polisimize kurşun sıkılması, canlı bomba olunması, terör eylemlerine katılması söz konusu değildir. Böyle bir şey yok zaten. Düşünülemez'' dedi.

Söylediğinin arkasında olduğunu belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

''Sadece istihbarat örgütlerinin içerisine sızmak için bir kişi gittiği zaman 'ben sizin aranıza geldim' nasıl diyecek? 'Sizden olmak istiyorum' demeyecek mi? Demeden karşı örgüte nasıl sızacak? Dediği zaman ceza kanununda karşılığı var. Silahlı terör örgütüne üye olma suçu var. Zaten oraya girerken böyle bir şeyi yapmak zorunda.

Benim açıklamam ortada. Açıklamam; terör örgütü içerisine sızmış olan istihbarat görevlilerinin terör eylemlerine katıldığı, destek verdiği, vatandaşlarımıza karşı eylem koyduğu şeklinde yorumlanamaz.''

MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın ''MİT görevlilerini değil Başbakan'ı kurtarmaya çalışıyorsunuz'' sözlerine Bozdağ, ''Hiç alakası yok. Gözümün içine baka baka çarpıtmayın'' karşılığını verdi.

Bozdağ, ''(İstihbarat mensupları terör örgütünün içine girip suç işlemişlerdir) yönünde bir açıklamam yok. Sadece girerken örgüt üyeliği suçu nedeniyle bu suçu işlemeden örgüte girme imkanı yok. Bu da görevin niteliğinden kaynaklanıyor. MİT mensuplarının terör örgütlerinin eylemlerine ortak olduğunu, onlarla beraber eylem yaptığını bunun da suç olmadığını söylemedim. Aksine bunun olmadığını, olmasının da mümkün olmadığını söyledim'' diye konuştu.