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Bozdağ: Kurtulmuş AKP'de bir sıkıntı yaratmaz

Bozdağ, Kurtulmuş'un Başbakan olup olmayacağı ile ilgili soruyu, "Şimdiden değerlendirme yapmayı doğru bulmuyorum" diye yanıtladı

14 Temmuz 2012 10:45

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Numan Kurtulmuş’un parti içinde bir “sıkıntı” yaratmayacağını ifade etti. AKP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da, “Ak Parti bunu bir oy hesabıyla yapmaz. Sayın Kurtulmuş’un partimize katılması bence önemli bir katkı sağlayacaktır.” dedi.

Bozdağ’ın A Haber’de Sevilay Yükselir’in sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Mesela Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olacağı ve yerine Kurtulmuş’u getireceği en çok konuşulan senaryo, Kurtulmuş Başbakan olacak mı?

Bu tür senaryoların konuşulması normal bir durumdur. biz bunları engelleyemeyiz. ama şunu söyleyeyim ak parti içinde geçmişten bugüne bir çok partiden arkadaşlar siyaset yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bunlardan hiç biri bir hesap üzerine siyaset yapmadı. Bizim partide hesaplı bir siyaset söz konusu olamaz. Çünkü Ak Parti bugüne kadar bütün hesapları boz boza geldi. Herkes çok hesap yaptı. Ama biz bütün hesapları bozduk.

Ama ben soruma cevap alamadım. Başkanın cumhurbaşkanlığına doğru yol olması sürecinde Sayın Kurtulmuş Başbakanlığa getirilebilir mi? Bu durumda Ak Parti içinde sıkıntı oluşur mu?

Henüz şimdiden bu konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunmayı ben kendi adıma doğru bulmuyorum.

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