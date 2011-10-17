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Politika

Bozdağ kitaplarını bağışladı YOZGAT (A.A)

17 Ekim 2011 19:10

-Bozdağ kitaplarını bağışladı YOZGAT (A.A) - 17.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kütüphanesinde bulunun 2 bin kitabı, Bozok Üniversitesi Vakfı aracılığıyla üniversitenin İlahiyat Fakültesi'ne bağışladı. Bozok Üniversitesi Vakfı Müdürü Mehmet Yancıoğlu yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, manevi değeri çok yüksek olan kitaplarını vakfa bağışladığını bildirdi. Kitapları, Bozok Üniversitesi Vakfı olarak teslim aldıklarını kaydeden Yancıoğlu, ''Sayın Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ, Bozok Üniversitesi Vakfı aracılılığı ile kendi kitaplığındaki manevi değeri çok yüksek olduğunu düşündüğüm 2 bin kitabı bize hediye etti. Biz bu kitapları bir tutanakla İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'na devir edeceğiz. Sayın Bozdağ'a bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz'' dedi. Sivil toplum kuruluşlarının, işadamlarının ve vatandaşların, vakıfları aracılığıyla üniversiteye kitap bağışında bulunabileceğini belirten Yancıoğlu, amaçlarının yeni açılan Bozok Üniversitesi'nin kütüphanesini geliştirmek olduğu söyledi. Bu arada Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın üniversiteye hediye ettiği kitapların arasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalayarak, Bozdağ'a hediye ettiği Mevlana Celaleddin Rumi'nin ölümsüz eseri ''Mesnevi'' dikkat çekti.

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