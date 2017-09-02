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Bozdağ: Kılıçdaroğlu, Türk milletinden özür dilemeli

"Şehitlerimizin manevi huzurlarında bizzat 'özür diliyorum' demesi lazım"

02 Eylül 2017 16:29

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde AKP'nin ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, program öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bozdağ, CHP’nin Çanakkale’deki Adalet Kurultayı’na ilişkin, “Siz Türk halkına sorun bakalım; hangi Türk vatandaşı şehitlerimizin manevi huzurunda içki içip, çiftetelli oynayıp, göbek atıyor. Halk adamı, halkını bilen, halkın değerlerine saygılı olan birisi bunu yapar mı? Yapamaz. Türkiye’nin dört bir yanında hangi mezarlıkta veya mezarlık çevresinde içki içilip, göbek atılabilir, oynanabilir ve bunu halk hoş görebilir” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun özür dilemesi gerektiğini belirten Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurultayın yapıldığı yer bizim açımızdan son derece manevi yer, yüksek olan bir yer. O toprakların her bir karışı şehitlerimizin kanı ile sulanmıştır. Doğru olan, saygısızlığı yapmamaktır, yaptırmamaktır. Hem yapacaklar, hem de bu saygısızlıktan özür dilemeden, bu saygısızlığı yapanlara haddini bildirmeden sıyrılacaklar. Böyle bir şey olmaz. Bu saygısızlığı yapanların hem disiplin cezalarına, hem de ceza hukuku bakımından suç oluşturan bir eylem varsa, buradan ceza görmeleri, hem de milletten özür dilemeleri lazım. Sadece onların değil, Sayın Kılıçdaroğlu’nun da ‘Türk milletinden özür diliyorum’ demesi, şehitlerimizin manevi hatırasını zedeleyen bu saygısızlar nedeniyle şehitlerimizin manevi huzurlarında bizzat onlardan ‘özür diliyorum’ demesi lazım.”

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Bekir BozdağKemal KılıçdaroğluAdalet KurultayıCHPAKP

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