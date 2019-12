-Bozdağ: ''Kardeşliğimiz bütün oyunları bozar'' MUŞ (A.A) - 26.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Bizim geçmişimiz, bizim kardeşlik hukukumuz, dışardan ve içerden kim ne yaparsa yapsın ortaya konan bütün oyunları bozmaya yeter'' dedi. Bozdağ, Malazgirt Zaferi'nin 940. yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen törene katıldı. Malazgirt Meydan Muharebesi'nin, dünya tarihinde pek çok ülkenin kaderinin değişmesinde en önemli sahnelerden biri olduğunu anlatan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ''Malazgirt Zaferi'ne baktığınız zaman iyi niyetli, inançlı, şehit olmayı her şeyden daha üstün gören çok güçlü bir orduya rağmen az sayı ile kazanılan zaferin göstergesidir. Atalarımız Malazgirt'te bir olmuşlar, diri olmuşlar ve bu birlikten daha sonra Osmanlı ve nice medeniyetler doğmuştur'' diye konuştu. Konuşmasında terör konusuna da değinen Bozdağ, şöyle devam etti: ''74 milyon insanımız daha mutlu, huzurlu, güvenli ve barış içerisinde yaşayacaktır. Aramıza nifak sokmak isteyenler, terörle bu milleti birbirine kırdırmak isteyenler bilmedirler ki; sevgi, saygı, ortak kültür ve ortak medeniyet buna asla izin vermez. Bizim bin yıllık kardeşliğimiz ve birlikte yaşama irademiz nice bin yıllar sürecektir. Hangi inanca, hangi etnik yapıya sahip olursa olsun insanların arasına fitne sokmak isteyenler bilsinler ki; terör ve terör eylemleri milletin huzurunu ve kardeşliğini bozamayacaktır. Biz diyoruz ki; bizim geçmişimiz, bizim kardeşlik hukukumuz, dışardan ve içerden kim ne yaparsa yapsın ortaya konan bütün oyunları bozmaya yeter.'' -''Tek yürek, tek yumruk olun''- Bozdağ, Türkiye'nin her alanda ileriye doğru gittiğini belirterek, ''Türkiye altyapı, ekonomi ve sağlık gibi her alanda iyiye doğru gidiyor. Türkiye medeniyet yollarıyla birbirine bağlandı. Sağlıkta devrim yaşandı. Eğer biz imkanlarımızı doğru kullanabilirsek huzur ve güvenlik tam anlamıyla tesis edildiğinde Malazgirt, Hakkari ve Van'ın turizmden alacağı pay daha da artacaktır. Her şeyin en iyisini buralarda buluşturabiliriz. Buluşturacak gücümüz var. Sizden istenilen bir olun. Nifak sokmak isteyenlere izin vermeyin. Tek yürek, tek yumruk olun. Dünyanın her yerine enerjimizi Türkiye'nin daha büyük olması yönünde harcamalıyız. Türkiye'nin her köşesinde yaşayan insanlarımız her şeyden aynı oranda istifade etsin. Bizim derdimiz budur'' diye konuştu.