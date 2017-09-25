BOZDAĞ: IRKÇI BİR HAREKET BUGÜN IRAK'IN KUZEYİNDE BÖLGEYİ ATEŞE ATACAK BİR ADIMI BAŞLATTI

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul,DHA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, \'ırkçılık\' hastalığıyla islamın kardeşlik hukukunun bombalandığını, bugün Irak\'ın Kuzeyi\'nde yapılan \'bağımsızlık referandumu\'na ilişkin göndermede bulunarak, \"Şimdi başka bir ırkçı hareket, bugün Irak\'ın kuzeyi\'nde bölgeyi ateşe atacak bir adımı başlattı. Irkçılık ateşi insanları teslim aldığı zaman bu ateşinin ne kadar yakacağı alan varsa bunu kestirmek imkanı yok\" dedi.

Bekir Bozdağ, Taksim\'de bir otelde düzenlenen \'Türkiye Azerbaycan Örneğinde İslam Dayanışması Uluslararası Konferansı\'nın açılış programına katıldı. Bozdağ\'ın yanı sıra konferansta Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzere Devlet Komitesi Başkanı Mübariz Gurbanlı, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Şeyhülislam Allahşükür Paşazade, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Halit Eren ile her iki ülkenin siyasetçileri ve din adamları yer aldı.

Programın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev\'in konferansa yönelik mesajları okundu. Ardından açılış konuşmasını yapan Bekir Bozdağ, konferansın İstanbul\'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür toplantıların İslamı doğru anlama ve anlatma, doğru öğrenme ve dini kavramların doğru algınlanması adına farkındalık yaratacağını belirtti.

İslam dünyasının bugün içinde bulunduğu sorunlar ve müslümanların yaşadığı sıkıntılara üzerine değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, bu sorunların ana nedenin Kuran ve İslam konusunda müslümanlar arasında yer eden cehaletin büyük yer tuttuğunu söyledi. Bozdağ, \"Eğer müslümanlar, Kuran ve sünneti doğru anlamış olsalardı, islamı ve islamın kavramlarını doğru öğrenip doğru öğretmiş olsalardı bugün islam dünyasında tek bir terör örgütünün yer bulamamış olması lazım\" dedi.

\"ŞEYTANIN PEŞİNDEN KOŞAN PEK ÇOK TERÖR ÖRGÜTÜ GÖRÜYORUZ\"

DEAŞ terör örgütü, FETÖ, El-Kaide, Boko Haram gibi terör örgütlerini buna örnek gösteren Bozdağ, \"Nereden bakarsanız bakın islamı ve Kuran\'ı istismar eden Allah ve peygamber ile insanları ölüme atan, daha ziyade şeytanın peşinden koşan pek çok terör örgütü görüyoruz. Bu örgütlerin ortaya çıktmasından sonra yeryüzünde insanlar \'müslümanım\' diyerek çok rahat bir şekilde gezebilme imkanını neredeyse kaybetmek üzereler\" diye konuştu.

\"PANZEHİR, BİLİMDİR\"

Bekir Bozdağ, başta ABD ve Batı olmak üzere \'İslamofobi\' adı altında resmen islam düşmanlığı yapıldığına dikkat çekti. Bozdağ, \"Başta DEAŞ olmak üzere İslam\'ı istismar eden bütün terör örgütleri yaptıklarıyla Allah\'a peygambere ve İslam\'a en büyük düşmanlığı ve kötülüğü yapıyorlar. Bu terör örgütleriyle mücadelede en önemli görev İslam alimlerine düşüyor. Eğer biz dinimizi doğru kavramlarla iyi bir biçimde anlatmazsak o zaman bu terör örgütleri dinimizi ve hepimizi kirletmek için daha pek çok suçları maalesef işlemeye devam edecektir. Bunların panzehiri bilimdir, doğru bilgidir, Doğru din öğrenimi ve öğretimidir\" dedi.

\"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN VARLIĞI BU NOKTADA BİZLERİN BAŞARISIZLIĞININ SOMUT GÖSTERGESİDİR\"

İslam alimlerinin ve din adamlarının dini doğru öğretememeleri halinde dinin altının terör örgütleriyle doluşacağını vurgulayan Bekir Bozdağ şunları söyledi:

\"Eğer biz bu görevimizi iyi yaparsak çok büyük bir başarıya beraber imza atmış oluruz. Bugün Türkiye\'de ve dünyanın değişik yerlerinde islamı istismar eden terör örgütleri varlığı bu noktada bizlerin başarısızlığının somut göstergesidir. İslamı kullanarak, \'Allah-u Ekber\' diye bir insanı öldürdüğü halde cennete gideceğine inanan böylesine canavarların olduğu ve çoğaldığı bir ortamda İslam alimlerinin onların işlediği cinayetlerden manevi mesuliyetten kurtulamayacaklarına inananlardan birisiyim. Biz, bize ne diyemeyiz? Doğruları anlatarak terör örgütlerinin karşısına çıkacağız.\"

MEZHEPÇİLİK ANLAYIŞINI ELEŞTİRDİ

Bekir Bozdağ konuşmasında islam dünyasındaki mezhepçilik anlayışını eleştirerek, bu hususta da bütün müslümanlardan \'tek vücut\' olmasını istedi. Mezhepçilikle Türkiye\'de ve dünyada birbirine düşman insanlar türetilmeye çalışıldığına ifade eden Bozdağ, \"Mezheplerin, dinin yerine Kuran\'ın yerine ikame edilmesien yorum yoluyla İslam dininin tahrif edilmesine izin verilmemesi lazım\" ifadelerini kullandı.

\"İSLAM DÜNYASI NEREDEYSE AİLE AİLE BÖLÜNÜYOR\"

İslamın kardeşlik hukukunu ortaya koyduğunu ancak \'ırkçılık\' hastalığıyla bunun bombalanmış durumda olduğunu kaydeden Başbakan Yardımcısı Bozdağ, \"İslam dünyası neredeyse aile aile bölünüyor\" diye konuştu. Bozdağ, \"Her ailenin, her aşiretin bir devleti var. Şimdi başka bir ırkçı hareket bugün Irak\'ın kuzeyi\'nde bölgeyi ateşe atacak bir adımı başlattı. Irkçılık ateşi insanları teslim aldığı zaman bu ateşinin ne kadar yakacağı alan varsa bunu kestirmek imkanı yok. Bunun içinde bizim ırkçılığa karşı çok ama çok etkili bir mücadele ortaya koymamız lazım\" şeklinde konuştu.

Açış konuşmasının ardından Bekir Bozdağ\'a bir çini tabak takdim edildi. Programın açılış bölümünde diğer konuşmaların ardındna çeşitli oturumlarla devam etti.



Görüntü Dökümü

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-Konferansa katılanlar

-Konuşmacılar

-Davetlilerin konuşmaları dinlemesi

-Bekir Bozdağ\'ın konuşması

-Genel ve detay

