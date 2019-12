-Bozdağ: ''Hem Türkiye, hem Almanya değişti'' BERLİN (A.A) - 01.11.2011 - Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen ''Almanya ve Göç: 50. Yılında Almanya'daki Türkler'' sempozyumu çerçevesinde, Berlin'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı gala gecesi düzenlendi. Galada konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Başbakan Erdoğan'a, yurtdışında yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümüne verdiği önemden, Alman hükümetine de uyum konusundaki çabalarından dolayı teşekkür etti. Alman hükümetinin göç ve uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer ile Avusturya'nın Salzburg kentinden Almanya'nın Münih kentine kadar ''Almanya treni'' ile yaptıkları yolculuk sırasında bazı birinci kuşak göçmen Türklerle konuştuklarını ve onlardan günümüzde her şeyin ne kadar değişmiş olduğunu öğrendiklerini belirten Bozdağ, ''Hem Türkiye, hem Almanya değişti. Bu değişikliğe göre yeni politikalar geliştirmek durumundayız'' dedi. Türkiye'nin de Almanya'nın da başlangıçta göçmen işçileri sadece bir işgücü olarak gördüğünü ve bu insanların bir süre sonra Türkiye'ye döneceğine inanmış olduğunu ifade eden Bozdağ, halbuki işçilerin sadece bavullarıyla değil, akılları, kalpleri, kültürleri, dinleri, inançları ve kimlikleriyle Almanya'ya geldiğini ve büyük başarılara imza atarak bu ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağladığını kaydetti. Almanya'da çalışan Türk vatandaşlarına emeklerinden dolayı teşekkür eden Bozdağ, konuştuğu Türklerin çoğunun, artık Almanya'yı vatan olarak gördüğünü ve bu ülkede kalarak eşit haklara sahip bir şekilde yaşamak istediğini, Türkiye'den de haklarını kaybetmemek için talepleri olduğunu, isteklerini yerine getirmek için her türlü çabayı harcadıklarını sözlerine ekledi. -''Asimilasyon istemiyoruz'' Bakan Böhmer de konuşmasında, birçok insanın Türkiye'den Almanya'ya büyük hayallerle geldiğine işaret ederek, bu insanların zor işlerde çalıştığını, ancak bu vesileyle hem ailelerine, hem de ülkelerine fayda sağladıklarını söyledi. Türk işçilere emeklerinden dolayı özellikle teşekkür eden Böhmer, ''Almanya treni'' ile Salzburg'tan Münih'e gelirken, birinci kuşak insanların çektikleri zorlukları dinlediklerini, ancak günümüzde Türk kökenli insanların her alanda çok başarılı olduğunu, 2 Türk kökenli bakanın bulunduğunu ifade etti. ''Kim 50 yıl önce böyle bir şeyi düşünebilirdi?'' diyen Böhmer, Almanya'nın, içinde yaşayan herkes tarafından birlikte şekillendirilmesi gereken bir ülke olduğunu, uyum zirveleriyle herkesi kucakladıklarını ve herkesin topluma eşit şekilde katılımını arzuladıklarını kaydetti. ''Ortak katılım istiyoruz. Asimilasyon istemiyoruz'' diye konuşan Böhmer, insanların kökenleriyle gurur duyması gerektiğini, ana dilin de önemli olduğunu, ancak Almanca'nın çok iyi bir şekilde öğrenilmesi gerektiğini söyledi. Böhmer, göç tarihinde yeni bir sayfa açmak istediklerini, bu amaçla Almanya dışında alınan diplomaların bu ülkede kabul edilmesi için bir yasa hazırladıklarını, bununla insanların çabalarını takdir etmek istediklerini belirtti. Başbakan Erdoğan'a da, Almanya'da yaşayan Türkleri uyum konusunda cesaretlendirdiği için teşekkür eden Böhmer, artık gelecekte Almanya'da ortak bir tarihin yazılması gerektiğini sözlerine ekledi.