Bozdağ, HDP'li vekillere verdiği 'açlık grevleri' randevusunu erteledi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, barış sürecinde İmralı heyeti üyeleri olarak da görev üstlenen HDP'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'e açlık grevlerini görüşmek için verdiği randevuyu erteledi. Dün yapılması beklenen randevunun cuma günü gerçekleştirileceği duyuruldu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP’ye cezaevindeki açlık grevlerini görüşmek üzere verdiği randevuyu cuma gününe erteledi.

HDP’den konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada HDP’li Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ve Meclis İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder’in cezaevlerinde süren açlık grevleriyle ilgili olarak Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduğu belirtildi. Bu girişimler sonucu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan açlık grevlerini görüşmek için 3 Nisan pazartesi gününe randevu alındığı belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Vekillerimizle kararlaştırılmış olan randevu, Adalet Bakanlığı tarafından cuma gününe ertelenmiştir. Yeni bir erteleme söz konusu olmazsa, bu görüşme cuma günü gerçekleşecektir. Parti olarak başta devlet ve hükümet yetkilileri olmak üzere, herkesi bu sorunun evrensel insan hakları ve hukukun genel ilkeleri çerçevesinde çözümü için diyalog ve katkı sunmaya çağırıyoruz. Temel insan hakları hiç bir “Olağanüstü Hal” gerekçesiyle gasp edilemez.”

"Can kayıpları sınırındayız"

HDP’den yapılan açıklamada cezaevlerindeki açlık grevleriyle ilgili de bilgi verildi, “Cezaevlerinde gelişen baskı ve hukuksuzluklara itiraz etmek ve cezaevlerinin içinde bulunduğu koşulları görünür kılmak için başta Şakran Cezaevi olmak üzere birçok cezaevinde açlık grevleri başlamış bulunmaktadır. Gelinen aşamada önemli bir bölümü ellinci gün sınırına dayanmıştır. Bu durum can kayıpları ve kalıcı sağlık yitimi anlamına gelmektedir” dendi.

HDP’nin açlık grevlerine ilişkin iki yönlü bir çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada şöyle devam edildi: “Birincisi, demokratik kamuoyunun ve sivil toplum örgütlerinin bu itirazı sahiplenmesi ve daha geniş bir toplumsal duyarlılığın oluşmasına dönük faaliyetler. İkincisi ise .akanlık ve cezaevi yetkilileri nezdinde, hak ihlallerinin durdurulması ve koşulların düzeltilmesine dönük çabalar. Bunların ışığında Eş Genel Başkanımız ve vekillerimizin dayanışma ve görünür kılma amaçlı başlattıkları açlık grevi, bu meselenin kamuoyu açısından da bilinir olmasını sağlamıştır.”