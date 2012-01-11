-Bozdağ: Fezleke doğru değil ama siyasiler dikkat etmeli ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, siyasetçiler için fezleke düzenlenmesini doğru bulmadığını belirterek, ancak siyasilerin de konuşma yaparken, yargı görevi yapanları suçlayan ve onları başkalarının emrinde gösteren üsluplardan kaçınması gerektiğini söyledi. Bozdağ, Filistin Gazze Yönetimi Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Salih Alreqed'in ziyareti sırasında, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istemesi hakkındaki görüşlerini sorması üzerine, bir siyasi için fezleke düzenlenmesini arzu etmediklerini belirtti. Bozdağ, ancak siyasilerin de konuşmalarında mutlaka hukukun içinde kalmalarında yarar gördüklerini belirterek, siyasetçilerin de eleştiri sınırlarını aşmayan her türlü eleştiriyi yapılabileceğini ifade etti. Bozdağ, şunları söyledi: ''Ama CHP'nin gerek grup konuşmaları, gerekse genel kuruldaki konuşmacılarına bakıldığı zaman, üslubu değerlendirdiğinizde adeta hakimleri, savcıları sanık yerine koyan, onları hukuku çiğneyen, hukukun dışına çıkan, birilerinin elemanı veya birilerinin emrinde gibi gösteren yaklaşımlarla değerlendirmeler yapılıyor. Bunlar da hoş değerlendirmeler değil. Bunlar doğru şeyler değil. Ama hakimler de savcılar da mahkemelerin verdiği kararlar da elbette eleştirilebilir. Bunlar eleştirilemez kutsal varlıklar değil. Eleştirilecektir. Eleştirilen karar verildiğinde de siyasetçiler bunu eleştirecektir, ama bu hiçbir zaman hiçbir siyasiye, bana da bir başkasına da herhangi bir hakimi veya savcıya veya mahkemeye hakaret eden, onları suçlayan bir üslupla değerlendirme hakkı da vermez. Fezleke düzenlenmiş olmasını, siyasiler açısından doğru görmüyorum, ama siyasilerin de konuşma yaparken hakareti içeren veyahut yargı görevi yapanları suçlayan ve onları başkalarının emrinde gösteren üsluplardan kaçınması lazımdır. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu söyledikleri sözleri alt alta koyup, bir kez daha okuyup 'Bunu ben mi söyledim, bu söylediklerim yargıya dönük eleştiri mi? Yoksa başka bir anlam mı taşıyor' diye bir kez daha okumasını öneriyorum. Çünkü ben dinlediğim zaman, gerçekten bir siyasetçi olarak baktığım zaman çok da rahatsız oluyorum. Çünkü yargıyı ben de çok eleştiren bir insanım, geçmişte de çok eleştirdim, bugün de eleştiriyorum, ama bugüne kadar yargıçların şahsına veya savcıların şahsına dönük bir ifadeyi hiç kullanmadım. Doğru da görmedim. Biz kararları eleştiririz. Yaptıkları işler varsa onlara dönük eleştiri yapabiliriz, ama hakareti, ama başka üslubu benimsemek işin doğrusu doğru değil.''