-BOZDAĞ: ELİNİZİ TUTAN MI VARDI TRABZON (A.A) - 09.01.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, CMK kapsamındaki tahliyelerin ardından yaşanan süreçle ilgili olarak, ''Allah aşkına, tahliyesi 31 Aralıkta olacağı belli olan dosyaları 6 senedir elinden çıkar diye kanun çıkmış, size mühlet vermişler, 'bunları temizleyin' diyor yasama organı, niye temizlemediniz? Elinizi tutan mı vardı'' dedi. Bozdağ, partisinin Akçaabat İlçe Başkanlığınca Kültürpark'ta düzenlenen ''AK Partili Yılların Değerlendirme Toplantısı''nda yaptığı konuşmada, çıta aşağıdayken hizmet yapmanın kolay olduğunu belirterek, ''Çıtayı yükseltince, onu yukarda tutmak, üstüne koymak zor. Ama zoru başarmak da bizim işimiz. Biz bunun için varız'' diye konuştu. Türkiye'nin siyasal geçmişine bakıldığında, korkuların gölgesinde yürüyen bir siyaset görüleceğini ifade eden Bozdağ, ''Bir partiyi görürsünüz, bölünme korkusunu sürekli insanların kafasına hançer gibi sokar, yüreğine, beynine sokar. Düşmanlıkları törpüler. Bir başkasına bakarsınız, 'laiklik gitti, irtica geldi, şeriat hortladı', bir başka korku. Bir başkası etnik bir takım şeyleri kaşıyarak başka korkular. Bir başkası Alevi-Sünni çatışması, başka korkular. Bütün bu korkularla esasında rehin alınmak istenen milletin hür iradesidir, milletin bugünü ve geleceğidir. Birileri bu milletin sırtında boza pişirmek için sürekli korkuları pompaladılar'' dedi. Bozdağ, Türkiye'de demokrasinin en önemli sorunlarından birisinin ''muhalefet sorunu'' olduğunu vurgulayarak, ''Bizde muhalefet yok. Resmi ağızla konuşan siyasi partiler var. Milletin ağzıyla konuşan, gözü milletin gözünde olan, eli milletin elinde olan, kulağı milletin kulağında olan bir muhalefet yok. Bizim muhalefetimiz geleceğin Türkiye'sini konuşmuyor. Umudu konuşmuyor, büyüyen Türkiye'yi konuşmuyor, 60'ları, 70'leri konuşuyor. 19. yüzyılın jargonuyla konuşuyor'' ifadelerini kullandı. Seçimin yaklaştığını anımsatan Bozdağ, ''Bundan sonra iftiralara hazır olun. Çok alengirli, allanmış pullanmış iftiralara hazır olun. Bol bol iftira dinleyeceksiniz. Halbuki iktidara talip olanların, çamur atarak değil, ortaya proje koyarak, program koyarak, umudu büyüterek geleceğe talip olmaları lazım. Ama bizim ülkemizde böyle bir şey yok. Çünkü 1960'ların jargonuyla konuşan siyaset ancak kavga ve iftira üretiyor, kin ve nefret üretiyor, başka bir şey üretmiyor. Ama AK Parti hizmet üretecek, umudu büyütecek, geleceğin Türkiye'sini, 2023'ün Türkiye'sini biz konuşacağız. Onlar varsın iftiraları konuşsun'' diye konuştu. -''AK PARTİ'Yİ YIPRATMAK İÇİN BAĞIRIYORLAR''- Bekir Bozdağ, CMK kapsamındaki tahliyelere değinerek, şunları söyledi: ''Hemen AK Parti'yi yıpratmak için bağırıyorlar. 'Katilleri, tecavüzcüleri, teröristleri serbest bıraktılar' diye. AK Parti serbest bırakmış gibi iftiralarla ortalığı karartıyorlar. Niçin, çünkü bu millet katillerin, tecavüzcülerin, teröristlerin serbest bırakılmasından hoşlanmaz. 'Biz bu işi AK Parti'ye yıkarsak, faturayı Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına kesersek milletin muhabbetini koparmış oluruz, oyları başka taraflara aktarabilmiş oluruz'. Bütün kadro koro halinde bunu seslendiriyor. Bu büyük bir çarpıtmadır. Tutuklamayla ilgili CMK Kanununun 102. maddesi ve CMK, 2004'te TBMM'den geçti. Eskiden tutuklama sınırsızdı. Şimdi sınır koyduk. Tutuklama sınırsız olunca mahkemeler, Yargıtay yavaş işleyebilirdi, gevşek davranabilirdi. Sınırı kaldırınca geçiş için süreye ihtiyaçları vardı. Biz dedik ki '1 Nisan 2008'e kadar size süre veriyoruz'. Ne zaman yürürlüğe girdi kanun, 1 Haziran 2005'te. Ne zaman çıktı, 2004'te. 2008 geldi, dosyalar bitmedi. Bu sefer 31 Aralık 2010'a kadar süreyi bir kez daha uzattık. 'Elinizdeki dosyaları temizleyin' dedik. Toplam 6 yıl yaptı. Bu kanun 2004'te çıktı, '31 Aralık 2010'a kadar biz ellerinizdeki dosyaları temizleyin' dedik. Yargıtay Başkanı açıklıyor, bin 200 civarında dosya. Adalet Bakanı açıklıyor, bin 300 civarında dosya. Peki Allah aşkına, tahliyesi 31 Aralıkta olacağı belli olan dosyaları 6 senedir elinden çıkar diye kanun çıkmış, size mühlet vermişler, 'bunları temizleyin' diyor yasama organı, niye temizlemediniz? Elinizi tutan mı vardı?'' -''BİZ BİLİYORUZ ORADA İŞLERİN NASIL İŞLEDİĞİNİ''- Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Dosyaları temizlemediler, niçin? Yargıtay Başkanı açıklıyor. Ben dedim ki 'Sayın Başkan, eğer Yargıtay üyeleri isterlerse bu dosyaları derhal gündeme alıp sonuçlandırabilirler. Hizbullah sanıklarının dosyalarını derhal sonuçlandırabilirler. Bir saat sonra Hizbullah sanıkları dosyasını pekala görüşebilirler'. Buna ne anayasada ne yasada engel yok. Biz biliyoruz orada işlerin nasıl işlediğini. Bakın Yargıtay nasıl hızlı işliyor bir örnek vereyim, İlhan Cihaner, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı idi. Erzurum'da devam eden bir soruşturma nedeniyle tutuklanmıştı. Yargıtay devreye girdi. Hem de fotokopi üzerinden bir araya geldiler. Dosya gelmeden fotokopi üzerine alelacele duruşma günü tayin edip karar verdiler mi? Peki, Yargıtay Başkanı'na soruyorum buradan, neden Cihaner dosyasını 16 yıl bekletmediniz de öbürlerinin dosyası bekledi o kadar. Onu niye hemen aldınız öne? Bir başka örnek, Silivri'de yargılananlar var. Onları yargılayan hakimlerle ilgili Mehmet Haberal tazminat davası açtı ve tazminat davası Yargıtayda alelacele görüşüldü, karara bağlandı. 6 ay bile sürmedi. Biz size 6 sene süre verdik 'bitirin' diye, bitirmediniz, illa şikayetçilerin Mehmet Haberal mı olması lazım 6 ayda dosyanın bitmesi için?''