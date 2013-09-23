Bozdağ: Dolmabahçe Camisi'nde torbalara idrar boşaltıp oralara koydular!

Diyanet İşleri’nden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nin müezzinin görev yerinin değişmesinin "soruşturmanın selameti açısından" yapıldığını açıkladı. Bozdağ, Gezi Parkı sürecine “Orada bir cami bugüne kadar olmadık bir şekilde ayakkabılar ile giriliyor orada içki içiliyor, orada affedersiniz torbalara idrar boşaltılıp oralara konuluyor” dedi.

Gezi olayları sırasında eylemcilerin sığındığı Beşiktaş'ta Dolmabahçe Camisi olarak da bilinen Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nin müezzini Fuat Yıldırım'ın olaylardan üç ay sonra görev yerinin değişmesi kamuoyunda büyük yankı yaratmıştı. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, müezzinin tayini hakkında ve Gezi sürecinde yaşananlar hakkında konuştu.

‘Müezzinin içki içilmedi açıklaması yok...’

Bozdağ, Samanyolu Haber’de katıldığı canlı yayında Dolmabahçe Camisi müezzininin görevine geri dönüp dönemeyeceğine ilişkin soruyu cevaplandırdı.

Bozdağ’ın şöyle konuştu:

“Müezzinin 'içki içilmedi' diye açıklaması zaten yok. Gazeteler o başlık altında verdiler. Orada bir cami bugüne kadar olmadık bir şekilde ayakkabılar ile giriliyor orada içki içiliyor, orada affedersiniz torbalara idrar boşaltılıp oralara konuluyor."

‘Camide gayrı meşru şeyler oldu’

Olaylar sırasında Bezm-i Alem Valide Sultan camisinde "gayrı meşru şeyler" yaşandığını da iddia eden Bozdağ, "Orada görevli olan kişilerin bunlarla ilgili yapması gerekenler var. Bunlar kamu görevlileri, kendi görev yaptığı yerlerle ilgili birtakım işler olduğu zaman yapması gereken mükellefiyetler var" ifadelerini kullandı.

‘Soruşturmanın selameti açısından...’

Camide yaşananlar konusunda soruşturmalar bulunduğunu da hatırlatan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Müezzin ile ilgili konu soruşturmalar devam ediyor. Görevine ilişkin kısımlar ile ilgili soruşturmalar devam ediyor" dedi.

Bozdağ şöyle devam etti:

"Orada bir takım incelemeye soruşturmalar devam ediyor. Soruşturmanın selameti bakımından idare tedbirler alıp uygular. Sözünden mütevellit bir değerlendirme yapılmış değildir."

Bozdağ, "Müezzinlerde bir görev sınırlaması yok. Başka yerde görevine devam edebilir, süreç içinde netleşecektir. Konuyla ilgili farklı bir yerde görevlendirilmesi cezalandırılma değil, pek çok imam müezzin bir yerden bir yere görevlendirilebiliyor" diye konuştu.





‘Müftü 5 yılını doldurdu’





Beyoğlu Müftüsü Recai Albayrak'ın görev yerinin değişmesinin nedenini ise "görev süresinin dolması" olarak açıklamayan Bozdağ, "Müftü beyin o olayla alakası yok. 5 yıllık görevi süresi yönetmelikte azami görev süresini doldurduğu için rotasyona tabi olduğu için bir başka yere gidecektir" dedi.