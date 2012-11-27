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Bozdağ: Dokunulmazlıkları kalksa da vekillikleri düşmeyecek

Bozdağ, dokunulmazlığı kalkan vekillerin, vekilliklerinin düşmeyeceğini dile getirdi

27 Kasım 2012 18:54

 

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, BDP'lilere ait dokunulmazlık dosyalarının TBMM'ye sunulmasına ilişkin, "Eğer dokunulmazlıkları kaldırılırsa milletvekilliği düşmeyecek" dedi.
 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bazı BDP'lilere ait dokunulmazlık dosyalarının TBMM'ye sunulmasına ilişkin, ''Eğer dokunulmazlıkları kaldırılırsa milletvekilliği düşmeyecek. Yargılama ve soruşturma engelleri kalkacak. Bu durum milletvekillerinin yasama faaliyetlerini engellemeyecek'' dedi.
 
Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk ile 9 BDP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

 

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