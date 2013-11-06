Bozdağ: Diyanet'teki Alevileri de Şafileri de biliyoruz ama kayıt tutmuyoruz

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın sorularını yanıtladı. "Diyanet’te şafi ve alevi mezhebine mensup personel var. Kim oldukarını biliyoruz ama kayıt tutmuyoruz” dedi.

Milletvekili Aydın Ayaydın, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 13 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir bütçesi olduğunu belirterek, Başkanlığın ödeneklerinin sürekli artırıldığını söyledi. Ayaydın, şöyle devam etti:

“Başkanlığın misyonu bu kadar önemliyken, kamu kaynakları bu misyona hizmet ediyor mu diye daha detaylı bir araştırmaya ihtiyaç duyuluyor. DİB’in eleştirilecek çok yönü var. Başkanlık sadece Sünni müslümanlık dışında her inanca soğuk olduğunun söylenmesine rağmen, bu düşünceler adeta doğrularcasına davranıyor. Alevi vatandaşlarımız yıllardır Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesini istiyorlar. Peki DİB bu taleplere karşı ne diyor?

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ayaydın'ın sözleri üzerine Bozdağ, bütçe görüşmelerinde şunları söyledi: “1 Ocak 2003’ten bugüne kadar Diyanet’ten başka kurumlara geçen personel sayısı 6 bin 302’dir. Diyanet’te görev yapan personelin önemli bir kısmı ilahiyat fakültesi mezunu, öğretmenlik için hak kazandıkları zaman MEB’e geçiyorlar. 3 bin 157’si MEB’e geçmiş. Cumhurbaşkanlığı’na ve TSK’ya giden hiç yok. Keşke geçseler orada da ihtiyaç yok mu? Var.

Diyanet'te Alevi de var Şafi de

Diyanet mezhep esaslı kurulmuş bir teşkilat değil. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çok sayıda şafi var mesela. Alevilerden de kardeşlerimiz var. Kim olduklarını biliyoruz ama kayıt tutmuyoruz. Vatandaşlarımızı inancına göre sınıflamak hukuk devletine de sığmaz, demokrasiye de yakışmaz. Türkiye’de 84 bin 684 cami var. Bunların 4 bin 428 şahıslara ait. Cemevi sayısı 937’dir. Cami ve cemevi birbirinin karşısında değil birbirinin alternatifi de değil. İkisi de başımızın tacıdır.

Kuran kursu öğretici ismini Kuran kursu öğretmeni olarak değiştireceğiz. Bu konuda başkanlık bir hazırlık yürütüyor. Bir memnuniyet anketi yaptık. Ankete katılanların yüzde 92.4’ü Diyanet İşleri Başkanı’ndan memnun. Onu siyasetten uzak buluyorlar. Dindarlık araştırması anketi yapıldı. Diyanet tarafından TÜİK’e yaptırıldı, 550 bin TL ödendi.

Kürtçe Vaaz

Başbakan’ın Kürtlerin dini zerdüşlüktür diye bir açıklaması olmadı. Bu tamamen iftiradır. PKK terör örgütünün ideolojisinin İslam yerine zerdüşlük barındırdığını söyleyen bir açıklamadır. Kürtçe vaaz ve Hutbeler okunuyor Türkiye’de. Cemaatlerin sadece Kürtlerde oluştuğu yerlerde okunuyor.

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