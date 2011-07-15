-BOZDAĞ: BDP BAŞARILI BİR SINAV VEREMEMİŞTİR DİYARBAKIR (A.A) - 15.07.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Silvan'daki terör saldırısına ilişkin, ''Demokrasiden, insan haklarından, hukuktan, insanlıktan yana isen ona göre bir tavır konulması lazım. Bir gün öyle bir gün böyle tavır geliştirmek doğru değildir. Bu noktada BDP samimi ve başarılı bir sınav verememiştir'' dedi. Bozdağ, Ankara-Diyarbakır seferini yapan uçakta yaptığı açıklamada, hain terör saldırısını şiddetle lanetlediğini kaydetti. Bugüne kadar terörle, şiddetle hiçbir sorunun çözülemediğine ve hiçbir sonucun alınamadığına vurgu yapan Bozdağ, bundan sonra da sonuç alınmasının mümkün olmadığını ifade etti. Türkiye ve dünyanın yaşadığı tecrübelerin de bunu gösterdiğini dile getiren Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz bir yandan hükümet olarak terör sorununu Türkiye'nin gündeminden düşürmek için çalışmalarımızı sürdürürken öte yandan terörle mücadele noktasında güvenlik boyutuyla mücadele noktasında da kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu tür terör eylemleri, Türkiye'yi insan hakları, demokrasi, hukuk devleti ve Türk milletinin refahı, başka alanlardaki ilerlemesi için attığı ve atmaya çalıştığı adımlardan vazgeçirmeyecek. Bu yönde adımlar atılmaya devam edecektir. Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği terörle mücadele kararlılıkla sürdürülecektir.'' Başbakan Yardımcısı Bozdağ, BDP'nin 13 askerin şehit edilmesinden sonraki açıklamalarına ilişkin de şunları söyledi: ''Konuştukları zaman demokrasiden, insan haklarından, hukuk devletinden bahsedenlerin bu noktada başkalarını itham edenlerin, terör söz konusu olduğu zaman, terör eylemi söz konusu olduğu zaman, şiddet söz konusu olduğu zaman, insanlıktan yana, demokrasiden ve hukuktan yana tavır koymaları gerekir. Yaşanan olaylar gösteriyor ki BDP ve yöneticileri bu noktada samimi bir tavır geliştirme, insan hakları, demokrasi, hukuk devletinden yana tavır koyarak terör ve şiddetin karşısında vaziyet alma noktasında bugüne kadar samimi bir sınav verememişlerdir. Son olaylar üzerine de bu noktada tavır koymaları beklenirdi ama böyle bir tavırları da burada olmamıştır. Onun için herkes tavrını net koymalıdır. Ya terörden yanadır, şiddetten yanadır, o zaman ona göre tavır konulur. Demokrasiden, insan haklarından, hukuktan, insanlıktan yanaysa ona göre bir tavır koyması lazım. Bir gün öyle, bir gün böyle tavır geliştirmek doğru değildir. Bu noktada BDP samimi bir sınav, başarılı bir sınav verememiştir. Bu olayda da maalesef yine cesur bir şekilde şiddetin karşısında, terörün karşısında, teröristlerin karşısında tavır koyamamıştır.'' -''BAŞKA FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKIYOR''- Bozdağ, dünkü saldırıda 13 askerin şehit olmasına neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin bir soru üzerine, ''Bu konularla ilgili benim şu anda sizden farklı bir bilgim yok. Bilgi sahibi olduktan sonra bir şey söyleyebilirim'' yanıtını verdi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, BDP'li bazı milletvekillerinin ''özerklik'' açıklamalarını değerlendirirken şunları söyledi: ''Bir yandan terör eylemi, bir yandan Meclis'te yaşananlar, bir yandan da dünkü açıklamaları yan yana koyduğunuzda başka fotoğraf ortaya çıkıyor. Bunu herkesin iyi değerlendirmesi gerekir. Zamanlama açısından fevkalade önemli görüyorum. Türkiye'de demokratik zeminin bu kadar güçlü olduğu, demokratik kanalların her açıdan açık olduğu bir dönemde yeni anayasanın konuşulduğu, tartışıldığı ve önümüzdeki dönemde uzlaşmayla yapılacağı konusunda Sayın Başbakanımız dahil bir çok kişinin açıklamalar yaptığı bir dönemde, böylesi terör eylemlerinin gerçekleştirilmiş olması ve bir takım başkaca gelişmelerin yaşanmış olması oldukça manidardır. Ben bunun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Ancak demokratik özerklik ilanıyla ilgili eskilerin çok güzel bir sözü var: Kellem Yekun.'' Bu arada Bozdağ ile birlikte İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri ve bazı bürokratlar da Diyarbakır'a geldi.