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Politika

Bozdağ: AYM seçimlere karışmamalı

Adalet Bakanı: Eğer işin esasına girerek bir karar verirse, Anayasa'yı da kendi kuruluş kanununu da çiğnemiş olur

27 Mayıs 2014 15:05

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara seçimiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'nin CHP'den ek belge istemesine tepki gösterdi. Bozdağ, Yüksek Mahkeme'nin talebini, Twitter kararında olduğu gibi yasanın vermediği yetkiyi kullanma girişimi olarak nitelendirdi.    

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mansur Yavaş'ın başvurusu üzerine AYM'nin YSK'dan bilgi istemesiyle ilgili, "Umarım Anayasa Mahkemesi işin esasına girmeden bunu reddeder. Eğer işin esasına girerek bir karar verirse, Anayasa'yı da kendi kuruluş kanununu da çiğnemiş olur" dedi.

AKP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, AYM'nin seçimlere karışmaması gerektiğini belirtti ve "Aksi halde Türkiye'de seçimler bitmez" ifadesini kullandı.

Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin esasa girmeden başvuruyu reddetmesi gerektiğini de savundu.

Bakan Bozdağ, AYM'nin Ankara'nın seçimlerine ilişkin itirazları incelemeye yetkisi olmadığını belirterek, YSK kararlarına karşı bireysel başvuru yolunun kapalı olduğunu söyledi.


Mavi Marmara kararı


10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara baskını davasına bakan mahkeme, dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı dahil  4 sanık hakkında yakalama kararı çıkardı.

Mahkeme kararı için yorum yapmanın doğru olmayacağını belirten Bozdağ, kararı incelettiğini söyledi.

Kararın iki ülke ilişkilerini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna, "Elbette etkileyecektir" yanıtını verdi.

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