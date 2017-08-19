Bozdağ: Almanya, FETÖ'cülerle ilgili Türkiye'nin beklentilerine olumlu cevap vermedi (2)

“ADALET YÜRÜYÜŞÜ, KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIK YÜRÜYÜŞÜDÜR”

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nın 2019\'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlandığını öne sürerek, “Şimdi \'Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim\' diyor. Ama Cumhurbaşkanı adayı olmak için çok iyi bir mühendislikle çalışıyor. \'Adalet Yürüyüşü\' sözde bir adalet yürüyüşüdür. Esasında Kılıçdaroğlu\'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı yürüyüşüdür. Adalet mitingi de aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama yapacak gizli mesaj içeren adaylık açıklama mitingidir” dedi. Bozdağ, Akdağmadeni Belediyesi ziyareti ardından Saat Kulesi Meydanı\'nda toplu temel atma ve açılış törenine katıldı. Törene Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Yusuf Başer ve Ertuğrul Soysal, Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan ve çok sayıda kişi katıldı. Törendeki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun eleştiren Bozdağ, şunları söyledi:

“Sayın Kılıçdaroğlu, \'Ben aday olmayacağım\' diyor. Esasında bu \'ben aday olacağım\' demektir. Siyaseten ben öyle okuyorum. Niye aday olmayacak \'Çünkü Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerekir\' diyor. Niye diyor bunu. Sistem değişmiş ama Sayın Kılıçdaroğlu hala sistemin değişmediği zannıyla hareket ediyor. Kaset operasyonu ile geldiğinde de Sayın Baykal ile görüşmeye gitmiş görüşme çıkışı \'ben genel başkan adayı değilim\' demişti. Arkasından genel başkan adayı oldu ve genel başkan seçildi. Şimdi \'ben Cumhurbaşkanı adayı değilim\' diyor. Ama Cumhurbaşkanı adayı olmak için çok iyi bir mühendislikle çalışıyor. Adalet yürüyüşü sözde bir adalet yürüyüşüdür. Esasında Kılıçdaroğlu\'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı yürüyüşüdür. Adalet mitingi de aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama yapacak gizli mesaj içeren adaylık açıklama mitingidir. Şimdi de kurultay yapacaklar oda bu adaylık sürecinin altını doldurmak için yapılan şeydir.\"

“GÖMLEK, AYAKKABI, DÜĞMESİNE KADAR İMAJ MAKERLAR TARAFINDAN ÇALIŞILMIŞ”

Bozdağ, Kılıçdaroğlu\'nun \'Adalet Yürüşü\'ne madem Ankara\'dan başladığını, halkla beraber yürümesi gerektiğini ancak, etrafında \'Mühendisler\' bulunduğunu belirtirken şöyle dedi:

\"50-100 metre önde yürüyor tek başına. Gömleğine, ayakkabısına, düğmesine kadar imaj makerlar tarafından çalışılmış. Bir mesaj verecek. İstanbul\'a kadar yürüyor 25 gün oraya girerken beraber yürüdüklerini arkada bırakıyor, önde ayrı yürüyor. Nedir bu? Yine bir başka mesaj veriyor. Ayrı yürüyor CHP\'den ayrı bir Kılıçdarıoğlu figürü yaratmaya çalışıyorlar. CHP\'ye oy vermeyecek olanlara \'Bakın Kılıçdaroğlu CHP\'den ayrı’ dedirtmek için bunu yapıyorlar. Parlatıyorlar. İstanbul\'a Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde Deniz Feneri ve bazı olaylarla nasıl CHP\'nin genel başkanlığına hazırlandıysa şimdi aynı usulle 2019\'un Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlıyorlar. Ama o bunu başka türlü ifade etmeye devam ediyor. Bakalım Kılıçdaroğlu gerçekten aday olacak mı, olmayacak mı? Hep beraber göreceğiz.\"

“FETÖ’CÜLER ALMANYA’DA HİMAYE GÖRÜYOR”

Almanya\'nın referandum sürecinde seçimlere müdahale ettiğini iddia eden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, şöyle devam etti:

\"Merkel\'in partisi ‘Hayır’a çalıştı. Almanya\'nın devlet televizyonu ‘Hayır’ kampanyası yaptı, ‘Hayır’ çıksın diye uğraştı. Bavyera eyaletinde opera binasına \'Hayır\' pankartları asıldı. Türk bakanların orada Türk toplumu ile bir araya gelmesine izin verilmedi. Ama \'Hayır\' diyenlerin hepsine kapılar sonuna kadar açıldı. Peki bunlar Türkiye\'nin seçimlerine iç işlerine burun sokmak müdahale etmek değil midir? Herkes bir şey söylüyorsa kendisine de dönüp bakmalıdır. PKK terör örgütü Almanya\'da terör faaliyetlerinde bulunuyor. Para topluyor, eğitim veriyor, Kandil\'e oradan terörist gönderiyor. Pek çok eylem ve gösteri yapıyor Türkiye\'nin aleyhinde faaliyette bulunuyor. 4 bin 500 dosya verdik 1 tanesiyle ilgili ilerleyen sonuç veren durum henüz yok. FETÖ\'cüler Almanya\'da himaye görüyor. Darbe yapanlar ve kaçanlar Almanya\'dan himaye görüyor. Türkiye\'ye ihanet edenler Türkiye\'ye düşmanlık edenler oradan himaye görüyor.\"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Akdağmadeni ilçesinde yapımı tamamlanan cami ve kent meydanı düzenleme çalışması, Şanlı Bayrak Anıtı, 15 Temmuz Demokasi ve Şehitler Parkı, Sağlık Yüksekokulu, Şehitler Anıtı, Ahşap Camii, Yeni Terminal Binası açılışını yaparken Sosyal Yaşam Alanı, MYO yeni hizmet binası ile Jeotermal Su Projesinin de temellerini attı.



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