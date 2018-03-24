Bozdağ: Afrin'deki Kürtler, 'Neden 5 yıl önce gelmediniz' diyor

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin\'de normalleşme sürecinin başladığını kaydederek, \"Afrin\'deki Kürtler, Türkiye’ye güveniyorlar. \'Neden 5 yıl önce gelmediniz\' diye serzenişte bulunuyorlar. \'Siz gelseydiniz evlatlarımızı, eşlerimizi kaybetmezdik\' diyorlar. Türkiye’yi bağırlarına bastılar\" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat’ta partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen Mart Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı\'na katıldı. Suriye’nin Afrin bölgesinde normalleşme çalışmalarının başladığını belirten Bekir Bozdağ, \"Afrin’de de biz doğru olanları yaptık, yapıyoruz. Biz Afrin’de işgalci değiliz. Ta baştan söyledik. Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılıyız, topraklarını Türkiye’nin topraklarına katmak için biz bu harekatı yapmıyoruz. Bölgedeki terör örgütlerini bir bir etkisiz hale getirmek ve bölgeyi terörden arındırmaktır. Türkiye’nin Suriye sınırlarının ötesinde bir terör devleti kurma projesini çökertmek. Terör koridorunu oluşturma projesini yok etmektir. Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak. İleride Türkiye’nin bölünmesi için ayak basma yeri arayanlara o yeri dar etmek ülkemizin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için biz oraya girdik ve başardık” dedi.

Afrin\'in terörden temizlendiğini ancak henüz işin bitmediğini bildiren Bekir Bozdağ, şöyle konuştu:

\"Şimdi alanı terörden temizledik ama daha işimiz bitmedi. Biz hep şunu söylüyoruz, Afrin Afrinlilerindir. Onların da olmaya devam edecektir. Şu anda yeni bir dönem başladı orada. Normalleşme dönemi. Normalleşme bir günde olmaz, çünkü terör örgütleri bölgeden çekilirken pek çok mayın ve tuzaklamalar yaptılar. Bölgedeki siviller için de Mehmetçiklerimiz için de ÖSO için de en büyük tehdit terör örgütlerinin tuzakladıkları mayınlar ve EYP’lerdir. Şu anda Mehmetçiklerimiz orada bu tuzakları bir bir tespit edip temizleme gayreti içerisindedir. Bu tuzaklardan temizlendikten sonra güvenli hale gelen bütün yerlere siviller şimdiden zaten dönmeye başladı ve hepsi dönecek. Alt yapısı ve üst yapısı yaşanabilir bir hale getirmek için imar edilecek. Okulları yeniden açılacak, sağlık tesisleri daha güçlü bir hale getirilecek. Şu anda Kızılay, AFAD ve bazı sivil toplum örgütlerimiz, Diyanet Vakfı başta olmak üzere bölgede insani yardımları dağıtmaya başladılar, devam ediyorlar. Kızılhaç’ın yetkilisi açıklıyor; \'Bölgedeki Kürtlerin Türk Kızılayı’na güveni kalmamıştır’. Buradan söylüyorum, sen gel de Afrin’deki Kürtlere bak, Kızılhaç’a mı güveniyorlar, Kızılay’a mı? Türkiye’ye güveniyorlar. \'Neden 5 yıl önce gelmediniz\' diye serzenişte bulunuyorlar. \'Siz gelseydiniz evlatlarımızı eşlerimizi kaybetmezdik\' diyorlar. Türkiye’yi bağırlarına bastılar, bunu görmüyorlar ama bölge normalleşme sürecine girmiştir. Normalleşince de Türkiye’den pek çok sivil Suriyeli o bölgeden gelenler tıpkı El Bab bölgesine döndükleri gibi, buraya döneceklerdir. Dönüşleri de şimdiden başladığını ifade etmekte fayda görüyorum. İnşallah orası da bir güven adası olacaktır. Bundan sonra Afrinliler daha huzur içinde, güven içinde yaşama imkanı bulacaklar. Terör örgütlerinin baskısı, tehdidi olmaksızın hayatların sürdürecekler.\"

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