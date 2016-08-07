Bozdağ: ABD'li makamlar, bize Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin sorular sordu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbe girişiminin planyıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin olarak, "ABD yetkili makamları bize neden yakalanması ve tutuklanması gerektiğini, bunun aciliyetinin ne olduğunu sordu. Biz de aciliyetin nereden kaynaklandığını ifade eden bir yazıyı ABD'nin yetkili makamlarına gönderdik" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, AKP Konya İl Başkanlığını ziyaret eden Bozdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla AKP, CHPve MHP genel başkanlarının da katılacağı "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" adı altında, Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük katılımlı miting yapılacağını söyledi.

Bu mitingin eş zamanlı olarak İstanbul dışındaki 80 ilde de izlenebileceğini hatırlatan Bozdağ, Cumhuriyet tarihi boyunca siyasi görüş farklılıklarını bir kenara bırakarak bütün partilerin genel başkanlarının, Cumhurbaşkanının liderliğinde ilk defa Türkiye'ye ve dünyaya seslendikleri büyük bir demokrasi şöleninin bugün yaşanacağını ifade etti.

Türkiye'de demokrasi dışı rüya görenler, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve milli irade dışında başka yol ve yöntem arayışı içerisinde olanların artık bundan sonra asla başarılı olamayacağını vurgulayan Bozdağ, çünkü milletin görüş farklılıklarını bir kenara koyarak demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve milli iradeye ölümüne sahip çıktığını dile getirdi.

Bozdağ, bir gazetecinin ABD'den elebaşı Gülen'in iadesi için yeni bir gelişme olup olmadığına dair sorusu üzerine, ABD'ye Fetullah Gülen ile ilgili darbe teşebbüsü dışındaki diğer 4 dosyayla ilgili iade talebini ilettiklerini anımsattı.

"Gülen'in ABD'de yakalanması ve tutuklanması talebimizi ilettik"

Darbe teşebbüsüyle ilgili de dosyaları bilahare göndereceklerini ifade ettiklerini anlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Gülen'in ABD'de yakalanması ve tutuklanması talebimizi ilettik. ABD yetkili makamları bize neden yakalanması ve tutuklanması gerektiğini, bunun aciliyetinin ne olduğunu sordu. Biz de aciliyetin nereden kaynaklandığını ifade eden bir yazıyı ABD'nin yetkili makamlarına gönderdik. ABD yetkili makamlarından bakanlığımıza, bir uzman heyetin Türkiye'ye gelmesi veya Türkiye'den bir uzman heyetin giderek FETÖ lideri Fetullah Gülen ile alakalı ön görüşme yapma önerisinde bulundular. Bunun üzerine biz de Adalet Bakanlığı olarak ABD yetkili makamlarına yazı yazdık. Yetkililerden oluşan uzman bir heyetin öncelikle Türkiye'ye gelmesi ve savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunmanın isabetli olacağını bilahare de Türkiye'den uzman heyetin ABD'ye gidebileceğini ifade ettik. Onlar zannedersem bunu değerlendirecek ve önümüzdeki günlerde uzmanlar arası görüşmeler olacaktır."

Bozdağ, ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'ye gidip bu konudaki taleplerini ileteceklerine işaret etti.

"İade ederse 'ABD Türkiye'nin dostluğunu Gülen'e tercih etmiş' demektir"

Yapacakları ziyarette Türkiye'nin ortaya koyduğu delilleri bizzat muhataplarına ileteceklerini belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"Esasında bu konu ispatlanmış bir konu. Hukuk açısından delillerle de sabit. Her türlü netlik ortada. ABD de başka devletler de başka devletlerin istihbarat örgütleri de Türkiye'de 15 Temmuz'da gerçekleştirilen başarısız darbe teşebbüsünün Fetullah Gülen'in emir ve komutasında, ona bağlı olan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki teröristlerce ve onlara eklemlenen bazı gruplar tarafından yerine getirildiğini gayet iyi bilmektedir. Türkiye olarak biz de bunun herkes tarafından bilindiğini biliyoruz. O yüzden bundan sonraki süreçlerde hukuk sadece resmi prosedürün işlemesi ve uygulanması bakımından önemli. Fakat buradaki kararlar hukuki değil siyasi kararlar olacaktır. ABD'nin siyasi kararı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilip edilmemesinde etkili olacaktır. İade ederse 'ABD Türkiye'nin dostluğunu Gülen'e tercih etmiş' demektir. İade etmezse de 'Gülen'i Türkiye'ye tercih etmiş' demektir. ABD'den Türkiye ve Türk halkının dostluğunun her şeyin ve herkesin üstünde olduğunu ve bunu doğru takdir edeceğine olan inancımızı ifade etmek isterim."