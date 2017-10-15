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Bozdağ: AB üyelik sürecinden geri çekilme niyetimiz yok

"Biz bu süreci her türlü olumsuzluğa rağmen sürdürmekte kararlıyız"

15 Ekim 2017 18:23

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair, "Biz bu süreci her türlü olumsuzluğa rağmen sürdürmekte kararlıyız. Süreçten Türkiye olarak geri çekilme niyetimiz yok" dedi.

Bozdağ, Avrupa'nın en büyük camisi olan Fransa'nın Strazburg kentindeki Eyüp Sultan Camisi'nin külliyesinin temel atma töreninde konuşma yaptı. Bozdağ, Türkiye'nin AB üyelik süreci ile ilgili olarak, "Biz bu süreci her türlü olumsuzluğa rağmen sürdürmekte kararlıyız. Süreçten Türkiye olarak geri çekilme niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

 

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