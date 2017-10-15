Bozdağ: AB üyelik sürecinden geri çekilme niyetimiz yok

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair, "Biz bu süreci her türlü olumsuzluğa rağmen sürdürmekte kararlıyız. Süreçten Türkiye olarak geri çekilme niyetimiz yok" dedi.

Bozdağ, Avrupa'nın en büyük camisi olan Fransa'nın Strazburg kentindeki Eyüp Sultan Camisi'nin külliyesinin temel atma töreninde konuşma yaptı. Bozdağ, Türkiye'nin AB üyelik süreci ile ilgili olarak, "Biz bu süreci her türlü olumsuzluğa rağmen sürdürmekte kararlıyız. Süreçten Türkiye olarak geri çekilme niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.