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Bozdağ: '400 kilometre PKK' kontrolünde' iddiası yalan

Bozdağ: Türkiye Cumhuriyeti devletinin, ülkenin her yerinde egemenliği tamdır

31 Ağustos 2012 16:06

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ülkenin her yerinde egemenliğinin tam olduğunu belirterek, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın iddialarının yalan olduğunu söyledi.

Bozdağ, Fatih'teki Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ''Çin'de İslam Kültür ve Sanat Etkinlikleri'' programından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bozdağ, Demirtaş'ın, Şemdinli-Hakkari arasındaki 400 kilometrelik bölgenin PKK'nın kontrolünde olduğuna ilişkin iddiasıyla ilgili, ''Bu iddiadan öte bir yalan. Selahattin Demirtaş'ın, PKK terör örgütünün gerçekleştirmesini istediği belki bir hayali ama büyük bir yalan. Terör örgütünün bu anlamda bir propagandasıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, ülkenin her yerinde egemenliği tamdır ve ülkenin her yerinde devletimiz, hükümetimiz, güvenlik güçlerimiz hakimdir. Herhangi bir yer bunun dışında değildir'' dedi.

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