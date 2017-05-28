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Yaşam

Bozcaadalı Dimitri ölen annesi için mevlit okutup, pilavı dağıttı

"Kilise ya da cami önemli değil, dinlerin hepsi aynı"

28 Mayıs 2017 12:25

Çanakkale Bozcaada'da pansiyon işletmeciliği yapan Dimitri Mukata, 6 ay önce kaybettiği annesi Afrodit Mukata için Alaybey Camii'nde kılınan cuma namazının ardından mevlit okutup hayır pilavı dağıttı.

Mukata, "Annemin ölümünün üstünden 6 ay geçti. Ben de 'bir hayır yapayım' dedim. Kilise ya da cami önemli değil, dinlerin hepsi aynı. Adalılar 'Allah kabul etsin desin' bu benim için yeterlidir zaten" dedi. Bozcaada Alaybey Camii İmamı Ahmet Kıran ise, camide bu tür hayır etkinliklerine ev sahipliği yapmaktan memnun olduklarını dile getirdi. Camide aynı gün Alaybey Mahallesi Muhtarı Emin Meral'in de Adalılar adına hayır yaptığını belirten Kıran, "Dimitri kardeşimiz de annesi adına bugün burada. İnşallah bu adamızda hep devam eder" dedi.

 

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