Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına iptali

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada hattındaki bazı seferler iptal edildi.

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı seferler düzenlenemeyecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada - Kabatepe arasındaki 07.00 ve 11.00 ile Kabatepe - Gökçeada arasındaki 09.00 ve 13.00, Bozcaada - Geyikli hattındaki 10.00 ve 13.00 ile Geyikli - Bozcaada hattındaki 11.00 ve 14.00 seferleri geçici olarak iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye 15.00 ve 19.00, Kabatepe'den 17.00 ve 21.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15, 16.00 ve 18.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00, 17.00 ve 19.00 seferleri ise belirlenen saatlerde yapılacak.

Fırtınanın etkisini kaybetmesi ile tarifeler normale dönecek.