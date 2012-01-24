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Boz: Megan Fox'la çorba içmek isterdim

Şarkıcı Murat Boz, Hollywood yıldızı Megan Fox’un iltifatlarının kendisini şaşırttığını söyledi.

24 Ocak 2012 02:00

T24 - Şarkıcı Murat Boz, Hollywood yıldızı Megan Fox’un iltifatlarının kendisini şaşırttığını söyledi. Boz, “Çıkışta çorba içelim diye gözlerim onu aradı” dedi.  

Reklam filmi çekmek için Türkiye'ye gelen ünlü Hollywood yıldızı Megan Fox, katıldığı bir televizyon programında şarkıcı Murat Boz’a iltifatlar yağdırdı. 



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Megan Fox, pop yıldızı olduğunu öğrendiği Boz için önce “Justin Timberlake gibi, ama ondan daha yakışıklı” dedi.

Fox daha sonra “Benim seksapelimi bırakın, onun ne kadar seksi olduğunu konuşalım” dedi.

Şarkıcı Murat Boz, o akşam yaşananlara çok şaşırdığını açıkladı.

“Bir dünya starından bunları duymak tabii ki çok mutlu etti” diyen Boz, Fox’un kendisini Amerika’ya davet edip etmediği sorusuna ise esprili bir yanıt verdi: “Yok davet etmedi ama çıkışta bir çorba içelim diye gözlerim kendisini aramadı değil...”

Megan Fox’un iltifatlarının sevgilisi Eliz Sakuçoğlu’nu kıskandırmadığını belirten Boz, “Herhangi bir kıskançlık olmadı. Çünkü bizim birbirimize güvenimiz tamdır” dedi.



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