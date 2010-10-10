Boyundan büyük balık avladı

T24- İzmir'in ödemiş İlçesi Gölcük Beldesi'ndeki Gölcük Gölü'nde balık avına çıkan 50 yaşındaki Esat Görgen, 1 metre 85 santimetre boyunda ve 74 kilo ağırlığında yayın balığı yakalandı. Görgen, balığı temizledikten sonra birlikte avlandığı arkadaşı ile paylaştı.









Sondaj işçisi Esat Görgen, arkadaşı Hakan Güreşmen ile geçen perşembe günü balık tutmak için Gölcük Gölü'ne gitti. Görgen'in Gölcük İtfaiye Dolum Tesisleri yakınından göle attığı oltasına bir süre sonra yayın balığı takıldı. Balığın büyüklüğü nedeniyle oltayı çekmekte zorlanan Görgen'in parmaklarını misina kesti.



Bunun üzerine Görgen, çareyi misinayı beline dolamakta buldu. Arkadaşının da yardıma gelmesiyle Görgen, 1 metre 85 santimetre boy ve 74 kilo ağırlığındaki balığı güçlükle karaya çıkardı. Boyundan 5 santim daha uzun olan dev yayın balığının yanına uzanarak hatıra fotoğrafı çektiren Görgen, “Balık tutmak benim için bir tutku. Bunca yıldır balığa giderim, ancak ilk defa bu büyüklükte bir balık yakaladım” dedi. Dev yayını gören çevredekiler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Görgen, gölün kenarındaki bir ağaca astığı balığı temizledikten sonra arkadaşıyla paylaştı.



