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Sağlık

Boyundan aşağısı felçli ALS hastaları bilgisayarı ‘zihinleriyle’ kontrol etmeyi başardı

Hastaların kafataslarının içine yerleştirilen cihaz, beyin ile bilgisayar arasında bağlantı sağlıyor

29 Eylül 2015 00:29

Stanford Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, amiyotropik lateral skleroz (ALS) hastalığı nedeniyle boyundan aşağısı felç olan iki kişi, zihinleriyle bilgisayar imlecini kontrol etmeyi başardı.

Nature Medicine dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Stanford ve Brown üniversitelerinden araştırmacılar, katılımcıların kafatasları içerisine yerleştirdikleri bir cihaz vasıtasıyla, ALS hastası katılımcıların beyinleriyle bilgisayar arasında iletişim kurulmasını sağladı. Hastanın kafatasına yerleştirilen, bir dizi elektrottan oluşan ve bir posta pulu büyüklüğündeki cihaz, beyindeki nöronların elektrik sinyallerinin bilgisayara iletilmesini ve hastaların bilgisayarın ekranındaki imleci “zihinleriyle” kontrol etmelerini mümkün kılıyor.

Çalışmayla ilgili Business Insider’a bilgi veren Stanford Üniversitesi’nden Jaimie Henderson, “Bu bireyler imleci sezgisel olarak ve yüksek bir hassasiyetle kontrol etmeyi başardıkları anda, bilgisayarı yazı yazmak, genel bilgisayar kullanımı ya da imleci her ne için kullanmak istiyorsanız onun için kullanabilirler” diye konuştu.

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