‘Boyun fıtığı, depresyon’ denildi, 15 gün sonra komaya girdi

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'daki yerel televizyonda bir dönem haber spikerliği yapan 37 yaşındaki Serap Sula\'ya, 4 ay önce boyun ağrısıyla gittiği özel hastanede ‘boyun fıtığı’ teşhisi konuldu. 15 gün sonra görme kaybı ve dilinde uyuşma başlayan Sula\'ya aynı hastanede bu kez ‘depresyon’ tanısı konuldu. Ertesi gün bilinci kapanınca yine aynı hastaneye götürülen Sula\'nın beyin damarlarında tıkanıklık olduğu ortaya çıktı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde 1 ay tedavi gören ve hayati tehlikeyi atlatınca taburcu edilen Sula\'nın ağabeyi Serhat Ünlü, kardeşinin boyun ağrısının başlamasıyla kriz geçirdiği ana kadar 15 gün geçtiğini belirterek, “Kardeşim şu an fizik tedaviyle desteksiz 70 adım atabilir hale geldi; ancak konuşma ve görme sorunu var” dedi.

Bir dönem Antalya\'daki yerel televizyonda muhabirlik ve haber spikerliği yapan Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu evli ve 1 çocuk annesi Sula, 4 ay önce boyun ağrısıyla özel bir hastaneye gitti. Hastanede \'boyun fıtığı\' teşhisi konulan Sula, 15 gün sonra dilinde uyuşma ve görme bozukluğu yaşadı. Bu şikayetlerle aynı hastaneye giden Sula\'ya bu kez de ‘depresyon’ tanısı konuldu. Ertesi gün bilinci kapanınca yine aynı hastaneye götürülen Sula\'nın, beyin damarlarında tıkanıklık olduğu ortaya çıktı. Bir hafta burada tedavisi süren Serap Sula, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. 1 ay da bu hastanede tedavi gören Sula, hayati tehlikeyi atlatınca taburcu edildi. Sula\'nın ağabeyi çevre mühendisi 39 yaşındaki Ünlü, kardeşinin desteksiz güçlükle yürüdüğünü, konuşmakta zorluk ve görmede problem yaşadığını söyledi.

\'SİNİRSEL\' DEYİP, GÖNDERDİLER

Sürecin, boyun ağrısıyla başladığını anlatan Ünlü, \"Hastaneye gittiğimizde \'boyun fıtığı başlangıcı\' teşhisi konuldu. Tedavi başladı; ama boyun ağrılarında azalma olmadı\" dedi. Geçen Ramazan Bayramı\'nın ikinci günü dilde uyuşma ve görme kaybıyla tekrar hastaneye gittiklerini belirten Ünlü, şöyle devam etti:

\"O zaman, bir gün hastanede yatırdılar. MR ile tomografi çekildi. Herhangi bir sorun olmadığını söylediler. Ertesi gün taburcu oldu; ancak evde tekrar sıkıntılar başladı. Dilde uyuşma ve görme kaybının arttığından şikayetçi olunca yeniden hastaneye gittik. Bu kez antidepresan ilaçları verip, sinirsel deyip gönderdiler. Eve geldikten yarım saat sonra da kriz geçirdi, bilincini yitirdi.\"

\'SEDYEYLE GETİRDİK\'

Boyun ağrısının başlamasıyla kardeşinin kriz geçirdiği ana kadar geçen sürenin 15 gün olduğunu vurgulayan Ünlü, \"Serap kriz sonrası yoğun bakıma alındı. O zaman beyne giden damarlarda tıkanıklık olduğu görüldü. 2 gün yoğun bakımda kaldı. İlk etapta kol ve bacaklarında sıkıntı yoktu, ancak daha sonra sağ ve sol tarafından sıkıntılar başladı. 7 gün hastanede kaldıktan sonra başka bir hastaneye geçtik. 1 ay da orada kaldık. Ardından Medical Park Antalya Hastane Kompleksi\'ne geldik. Şimdi burada Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon servisinde tedavi görüyor\" dedi.

\'DENİZ BAYKAL İLE AYNI DURUMDA\'

Sula\'nın Antalya\'daki özel bir hastaneye sedyede getirildiğini anlatan Ünlü, kardeşinin sağ tarafının hiç tutmadığını, sol ayağında da istemsiz hareketler olduğunu söyledi. Ünlü, \"Buradaki ekip tarafından yapılan tedavi sonucu Serap, artık sağ elini ve sağ ayağını oynatmaya başladı. Şu anda 70 adım desteksiz yürüyebiliyor. Konuşması biraz düzeldi. Bilinci açık. Her gün biraz daha ileri gidebiliyor. Gittiğimiz ikinci hastanede kardeşimi muayene eden hekim, bu tip hastaların hastanede tutulması gerektiğini söylemişti. Bir süre hastanede kalıp tetkiklerin yapılması gerekiyormuş. Demek ki bu tip durumlar gözden kaçıyor. Bu tip tıkanıklıkta ilk 5 saat önemli deniyor. Bakın Deniz Baykal\'ın da başına geldi aynı durum; ama ona kısa sürede müdahale ettiler. Baykal\'a da acil şifalar diliyorum\" diye konuştu.

\'SERAP, EN BAŞARILI HASTALARIMIZDAN BİRİ\'

Serap Sula\'nın tedavisini üstlenen özel bir hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Gülseren Sulu, hastanın durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

\"Serap, bize tek tarafında tam bir felç hali ve konuşma problemiyle geldi. Daha önce yaşadığı emboliye bağlı olarak oluşan sıkıntılarla ilgili başka bir merkezde 12 saat rehabilitasyon almıştı; ama bize neredeyse yatalak halde gelmişti. Şu anda Serap, desteksiz yürüyebiliyor. Konuşma problemi epey halloldu. Biraz görmede sorunları var. Serap çok başarılı olduğumuz, bizi çok mutlu eden hastalardan biri. Burada en çok emek, tabi ki her gün egzersizini yaptıran arkadaşımıza ait.\"



FOTOĞRAFLI