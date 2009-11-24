'Boyun eğmeyeceğiz'

T24 - Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Başkanı Sami Evren, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Kasım eylemi için, "Eylem hukuki değil sonuçlarına katlanırlar." sözlerine tepki gösterdi. Evren, "Sayın Başbakan dün kamu çalışanlarını yani hak arayanları, tehdit etmek istedi. Biz asla Başbakan'ın tehdidine boyun eğecek örgüt değiliz." dedi.

KESK, Yapı - Yol Sen, Türkiye Yol, Yol - İş Sendikası'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki gişelerde toplanarak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada emekçilerin yarın toplanacakları ve grevi gerçekleştireceklerine vurgu yapıldı. Açıklama sonrası konuşan Evren, "Sayın Başbakan dün kamu çalışanlarını yani hak arayanları, tehdit etmek istedi. Biz asla Başbakan'ın tehdidine boyun eğecek örgüt değiliz " diye konuştu. Hukuk devletinde ve demokrasinin olduğu ülkelerde Başbakan'ın yargıç olamayacağını ifade eden Evren, "Kendisi bizleri yargılama hakkına sahip değildir. O nedenle esas hukuksuzluğu yapan kendisidir " iddiasında bulundu.

Türkiye'nin Uluslararası Çalışma Örgütünde hukuka ve uluslararası sözleşmelere uygun davranmadığı için, kara listeye girdiğini hatırlatan Evren, " Yine sayın Başbakan suç işlemeye devam ediyor. Hukuk haksızdan yana değildir; hukuk haklıdan yanadır. Eğer siz haklıysanız orada adalet işlemiyorsa haksızlığı yaratanlar suçludur." şeklinde konuştu.