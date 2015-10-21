Boysan Yakar'ın hayali gerçek oldu, Şişli'de Eşitlik Birimi kuruldu...

Şişli Belediyesi’nde katılımcı yerel yönetim anlayışını güçlendirmek amacıyla ‘Toplumsal Eşitlik Birimi’ kurulduğu bildirildi. Çanakkale'de Eylül ayında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden LGBTİ ve insan hakları aktivisti Boysan Yakar’ın öncülüğünde kurulan Toplumsal Eşitlik Birimi'nin lansmanı 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. Gecede, Boysan Yakar da anılacak.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün danışmanlığını yapan ve 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Şişli Belediye Meclisi adayları arasında yer alan Boysan Yakar, geçtiğimiz Eylül ayında arkadaşları ve aktivistler Zeliş Deniz ve Mert Serçe ile birlikte Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi’ndeyken geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Lansmanı yapılacak Toplumsal Eşitlik Birimi de Şişli Belediyesi bünyesinde LGBTİ bireylere hizmet edecek yapılanmalar kurmak için emek sarf eden Boysan Yakar'ın yaklaşık bir buçuk yıl kurulması için mücadele verdiği bir birimdi.

‘Toplumsal Eşitlik Birimi’nin kuruluşunu, “Boysan’ın İzinde, Haklar ve Özgürlükler Peşinde” sloganıyla duyuran Şişli Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan STK’larla iletişime geçerek kadın, çocuk, gençlik, LGBTİ, yaşlı, engelli, mülteci ve azınlıklar konusunda ihtiyaç, öneri ve talepler doğrultusunda çeşitli çalışmalar organize etmeyi amaçlıyor.

Toplumsal Eşitlik Birimi’nde çalışmaya başlayan Lambdaistanbul LGBTİ aktivisti Elif Avcı, birimin görevini şöyle anlattı:

“Bu birimin LGBTİ, engelli, yaşlı, azınlık, mülteci, çocuk, genç ve kadın alanlarında eşitlikçi ve katılımcı politikalar geliştirmesi planlanıyor. Boysan uğruna bu kadar mücadele ettiği birimin açılışını göremedi. Bu nedenle bu birim beni ne kadar heyecanlandırsa da aynı zamanda hüzünlendiriyor da. Boysan’ın eksikliğini her gün hissettiğimiz bir yerde çalışıyoruz. Diğer yandan da en başta onun emeklerini boşuna çıkarmamak adına başarısız olma şansımız yok. Onun verdiği ilhamla daha eşit bir dünya için başka bir siyaseti mümkün kılmaya çalışacağız.”

Toplumsal Eşitlik Birimi’nin öncelikleri arasında “kentin toplumun tüm kesimleri tarafından eşit kullanımı için, katılımcı bir yerel yönetim anlayışını güçlü bir şekilde örmenin” yer aldığı belirtildi.

Açılışa BM'den katılım

Birimin tanıtımının yapıldığı gecede, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Program Koordinatörü Meltem Ağduk ve CHP Milletvekili adayı Melda Onur da konuşmacı olarak katılacak.