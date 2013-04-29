'Boynuzsuz inek' üretilecek

Bilim insanları daha güvenli olması için ineklerin genetiğini değiştirip onları boynuzsuz yapmaya çalışıyor.

Süt sağımı sırasında her yıl yüzlerce kişinin inek boynuzlarıyla yaralanmasına çare arayan Edinburgh Ruslin Enstitüsü bilim adamları ineklerin genetik kodlarını değiştirerek boynuzsuz inek üretecek.

Geliştirilen proje çerçevesinde holstein cinsi süt ineklerinden alınan kök hücre DNA’larda boynuzun gelişimini sağlayan şifreler değiştirildikten sonra elde edilecek kök hücreler embriyo haline getirilecek.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, daha sonra bu emriyolar klonlama yöntemiyle çoğaltılarak boynuzsuz holstein nüfusu artırılacak.

Araştırmayı gerçekleştiren ekibin başında bulunan Prof. Geoff Simm, Amerikan Minnesota Üniversitesi ile gerçekleştirilen proje çerçevesinde elde edilecek yeni türle, her yıl yüzlerce kişinin yaralanmasının önüne geçileceği gibi, yine her yıl boynuz darbeleriyle diğer ineklerin de yaralanmasının engellenerek verim kaybının azaltılacağını söyledi.