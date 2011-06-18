-BOYNUYOĞUN ÇADIRKENTİ TANITILDI HATAY (A.A) - 18.06.2011 - Suriye'den kaçarak Türkiye'de misafir edilenlerin yaşadığı Boynuyoğun geçici çadırkenti ilk kez basına açıldı. Hatay'ın Boynuyoğun köyünde kurulu olan, yaklaşık 600 çadırlık, 3515 kişinin yaşadığı Boynuyoğun çadırkenti yerli ve yabancı basına açıldı. 35 kişilik basın grubunun çadırkente girerken kayıtları alınarak, cep telefonlarını yanlarına almalarına izin verilmedi. Basın mensupları, geçici çadırkentin içinde yaklaşık 15 dakika günlük hayatın fotoğraflarını çektiler.