T24 LogoT24 Logo
Yaşam

BOYNUYOĞUN ÇADIRKENTİ TANITILDI HATAY (A.A)

18 Haziran 2011 15:37

-BOYNUYOĞUN ÇADIRKENTİ TANITILDI  HATAY (A.A) - 18.06.2011 - Suriye'den kaçarak Türkiye'de misafir edilenlerin yaşadığı Boynuyoğun geçici çadırkenti ilk kez basına açıldı. Hatay'ın Boynuyoğun köyünde kurulu olan, yaklaşık 600 çadırlık, 3515 kişinin yaşadığı Boynuyoğun çadırkenti yerli ve yabancı basına açıldı. 35 kişilik basın grubunun çadırkente girerken kayıtları alınarak, cep telefonlarını yanlarına almalarına izin verilmedi. Basın mensupları, geçici çadırkentin içinde yaklaşık 15 dakika günlük hayatın fotoğraflarını çektiler.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24