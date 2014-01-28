Boynuna ip takıp gezdirilen çocuğun babası, 'Ustası şaka yapmış' dedi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir berber dükkanına çırak olarak giren 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi, işe gelmediği için patronu tarafından boynundan iple bağlanarak motosikletin arkasında sokak sokak gezdirildi. Çocuğun babası da berber gibi yapılanın “şaka” olduğunu savundu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ergün Tos’un haberine göre, Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde işe gelmeyen çırağı 11 yaşındaki B.A.G.’yi, boynundan iple motosikletine bağlayarak bir kilometre boyunca çekerek götürdüğü iddia edilen berber 43 yaşındaki İsmail A., gözaltına alındı.

Dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Tokat attığı için işe gelmeyen çırağı 6’ncı sınıf öğrencisi B.A.G.’nin internet kafede olduğunu öğrenen berber İsmail A., motosikletiyle çocuğu almaya gitti. İnternet kafede bulduğu çocuğu boynundan iple motosikletin arkasına bağlayan İsmail A., işyerine doğru hareket etti. Boynundan iple bağlı halde motosikletin arkasından koşmaya çalışan B.A.G.’yi görenler durumu polise bildirdi.

Hızla yol alan motosiklete yetişebilmek için çığlıklar atarak berberden yavaşlamasını isteyen çocuk, iple 1 kilometre boyunca yürütüldü. İsmail A., işyerine getirdiği çocuğu müşterilerinin gözü önünde tokatlamaya devam etti.

‘Şaka yaptığını’ söyledi

Olay yerine gelen polis ekipleri gözyaşlarına boğulan B.A.G.’yi berberden çıkardıktan sonra İsmail A.’yı gözaltına almak istedi. Şaka yaptığını söyleyip polise direnen İsmail A., gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Yaşananları soran gazetecilere büyütülecek bir şey olmadığını söyleyen İsmail A., “şaka yaptığını” söyledi.

’Yavaş git, diye bağırdım’

İki aydır İsmail A.’nın çırağı olduğunu anlatan B.A.G. ise para alamadığı için işe gitmek istemediğini söyledi. Ustasının harçlık aldığı günler yevmiyesini vermediğini dile getiren B.A.G., "Dün yevmiyemi isteyince başıma vurdu. Ben de bugün işe gitmedim. İnternet kafede olduğumu öğrenip gelmiş. Boynumdan iple motosiklete bağladı. Beni işyerine kadar sürükledi. Hızlanınca neredeyse düşüyordum. ’Yavaş git’ diye bağırdım. İşyerinde de dövmeye devam etti. Bir daha onun yanında çalışmak istemiyorum" dedi.

’Bunun adı işkence’

Yoldan geçerken olayı gören Mustafa Tosun, böyle bir cezayı kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Çocuğun metrelerce boynundan iple sürüklendiğini anlatan Tosun, "Çocuğu işe gelmediği için boynundan iple motosikletin arkasına bağlamış. Yıl 2014 böyle şey mi olur? Bunun adı işkencedir" dedi.

Babası da ‘şaka yapmış’ dedi

Küçük çocuğun boyacılık yapan babası Taha G.’ye telefonla ulaşan polis ekipleri, yaşananlardan haberi olup olmadığını sordu. Taha G. de ustasının oğluna şaka yaptığını söyleyince, B.A.G., ağlayarak yanına gelen küçük kız kardeşiyle birlikte Fethiye Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü.

B.A.G.’nin boynundan motosiklete iple bağlanıp çekilmesi çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun boynundan iple bağlandığı motosikletin peşinde koştuğu görülüyor.

B.A.G'nin annesi: İsmail Abi biraz abartmış

B.A.G.'nin 3 çocuğunun en büyüğü olduğunu belirten anne Zeynep G. "İsmail ağabey biraz abartmış. Sanırım o da biraz öfkelendi. 'Biz berber olsun, para kazansın' diye onu İsmail ağabeyin yanına göndermedik, internet kafeden uzak durması için bu işe verdik. Para kazanmasını beklemiyoruz. Sadece adresi belli olsun, gittiği yeri bileyim diye çalışmasını istedim" dedi.

Zeynep G., bundan sonra oğlunu berbere göndermeyeceğini, internet kafeye gitmediği sürece evde oturacağını söyledi. Oğlunun internet kafe alışkanlığını yenemediklerini aktaran Zeynep G., "Ekmek, su yerine internet kafeyi tercih ediyor. Bir türlü şu alışkanlıktan vazgeçiremedik" şeklinde konuştu.

Aileye danışmanlık hizmeti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İlçe Müdürü İsa Efeoğlu, aileye çocuk bakımı ve yetiştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti verileceğini söyledi. Bir sosyal hizmetler uzmanının ailenin ve çocuğun olayın yarattığı travmadan kurtulması ve çocuğun durumunu değerlendirmek üzere aileyle görüşeceğini kaydeden Efeoğlu, bu görüşme neticesinde istismara dayalı bir durumun ortaya çıkması halinde yasal olarak çocuğun aileden alınabileceğini hatırlattı.