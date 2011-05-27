-BOYNER'DEN ARINÇ'A YANIT İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) internete getireceği filtre uygulamasını eleştiren Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, bu konuda Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın dünkü açıklamalarına yazılı cevap verdi. Boyner, ''Sayın Arınç'ın bireysel özgürlükler ve özel hayatın sınırlandırılması konusundaki eleştiriler söz konusu olduğunda, bu konuyu doğrudan cinsel istismar, porno ve şiddet ile bağdaştırması sağlıksız bir düşünce yapısını ortaya çıkarmaktadır.'' dedi. Yaptığı yazılı açıklamada ''Türkiye'nin daha özgür bireylerden oluşan bir demokrasi olması için herkesin çaba sarf ettiği bir dönemde, sayın Arınç'ın tutumu korkutucudur" diyen TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, "Seçim öncesi dönemde ahlaki değerler üzerinden bir sivil toplum kuruluşu başkanına, nedenini bilemediğimiz bir hezeyanla, bu kadar ağır bir hakaret yöneltmek, konuyu seviyesiz bir siyasi istismar konusu haline getirmekten başka bir şey değildir'' görüşünü dile getirdi. ''TÜSİAD, internet kullanımı konusunda evrensel ölçütler üzerinden bir denetlemeyi ve bu alandaki regülasyonun yeniden gözden geçirilmesini elbette savunmaktadır'' diyen Boyner, yasaklamaya yönelik girişimlerin bireysel özgürlükler konusunda kaygıya yol açtığını iddia etti. Boyner, şunları kaydetti: ''Sayın Arınç'ın beni ve çocuklarımı gündeme getirerek elde etmek istediği siyasi rantı ayıplıyorum. Kendisinin özgürlük, demokrasi ve sivil toplum konusunda daha ileri bir anlayışa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sayın Arınç'ın konuyu kişiselleştirerek şahsımla uğraşmak yerine, öncelikle Türkiye'nin karşı karşıya olduğu temel sorun alanları olan demokratikleşme, işsizlik ve eğitim gibi konularla ilgilenmesini tavsiye ediyorum.''