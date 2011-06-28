-BOYNER'DEN "SİYASİ DİYALOĞ" VURGUSU ROMA (A.A) - 28.06.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner, Türkiye'nin siyasi gündeminde son dönemde yaşananlarla ilgili olarak "Partiler arası diyaloğun başlaması önemli" dedi. TÜSİAD Başkanı Boyner, İtalya'nın başkenti Roma'da, Türkiye'deki son gelişmeler ve Roma'da yaptıkları görüşmeleri Türk gazetecilere değerlendirdi. Boyner, Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin ekonomiyi etkileyip etkilemeyeceği sorusuna, "Şöyle bir şansımız var, ekonomimiz eskisi kadar siyasetten etkilenmiyor. Ekonomideki kırılganlığımız daha az" yanıtını verdi. Parlamentodaki yeni dönemin çok önemli olduğunun altını çizen Ümit Boyner, "Gerçekten parlamentonun bu dönemi birçok nedenle Türkiye için kritik bir dönem. Bunlardan bir tanesi tabii ki yeni anayasa konusu. İkincisi de ekonomik gündemimizde yapılması gerekenler. Cari açık problemimizi biliyoruz. Türkiye'deki yatırım ortamının daha iyi olabilmesi için yapılması gerekenler var. Bu yüzden Meclis'in gerçekten çalışmaya başlaması gerekiyor" diye konuştu. Türkiye'nin siyasi gündeminde son dönemde yaşananlarla ilgili olarak Boyner, "Partiler arası diyaloğun başlaması önemli. Bu sıkıntılar mecliste çözülecek sorunlar, taraflar ve liderler arasındaki diyaloğun yapıcı bir şekilde başlamasını çok önemsiyoruz" dedi. Basın mensuplarına İtalyan Sanayiciler Birliğiyle yaptıkları görüşme hakkında da bilgi veren Boyner, İtalyan şirketleriyle Türk şirketleri arasında ciddi bir işbirliği arzusunun ortaya çıktığını ifade ederek, 2009'dan bu yana Türkiye'de sektörel ve bölgesel bazda farklı farklı heyetleri kabul ettiklerini ve bu heyetlerin İtalya dışına açılma arzusunun olduğunu belirtti. Sanayiciler Birliğiyle bugünkü buluşmalarında bir anlaşma yaptıklarını aktaran Boyner,"Bir çalışma grubu oluşturuyoruz. İki taraftan da 4 üyenin yer alacağı bir çalışma grubu olacak. Bu çalışma grubu öncelikle hangi sektörlerde işbirliği yapılabileceğini belirleyecek. Tabii ki burada Türkiye'deki ve İtalya'daki sektörel dernekleri de işbirliğimizde ortak olarak alacağız" dedi. Çalışma grubu toplantısının ilkinin ekim ayında olmasını beklediğini ifade eden Boyner, 2012 için de en aşağı 2 tane karşılıklı heyet ve şirketlerarası görüşmeler gerçekleştireceklerini, İtalya'nın Türkiye'yi en önemli yatırım yerlerinden biri olarak seçtiğini ve kendilerinin de bu şirket ve derneklere katkıda bulunacaklarını kaydetti. Boyner, bu işbirliğini memnuniyet verici bir gelişme olarak gördüklerini söyledi. İtalyan şirketlerinin yatırımlarında görülen artışın sorulması üzerine Boyner, şunları kaydetti: "Avrupadaki şirketlerin çoğunda, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerde globalleşme ve farklı pazarlara çıkma ihtiyacı var. Avrupa'nın büyüme hızı belli. En sağlıklı ekonomiye sahip olduğunu söyleyen yüzde 1,5-2 büyüyor. İtalya bu sene yüzde 1 büyümeyi öngörüyor. Türkiye hızlı büyüyen bir pazar. O açıdan da iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli olacağını düşünüyorum. Geleneksel olarak kendi iç pazarlarına odaklanmış küçük ve orta ölçekli şirketler için Türkiye önemli bir adım olacak gibi görünüyor. Karşılıklı olarak birbirimizi tamamlayacak özelliklerimiz olduğunu da bugün burada gördük. İnovasyon kapasitesi de bunlardan biri." Boyner, Türkiye'nin AB'ye üye olma sürecinde iş dünyasının verdiği desteğe de dikkati çekerek, "Türkiye'nin potansiyelini ve AB'ye katacaklarını hem siyasi hem ekonomik hem de kültürel anlamda en doğru, en kolay iş dünyası görüyor. Bu işbirlikleri siyasi anlamda da Türkiye'nin işine yarayacaktır" dedi.