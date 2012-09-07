T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Boyner YKM'yi resmen satın aldı

Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ile YKM arasında yüzde 63 oranındaki çoğunluk hisselerinin devri için 24 Şubat 2012 tarihinde anlaşma imzalanmıştı

07 Eylül 2012 20:30

YKM’nin yüzde 63 oranındaki çoğunluk hisseleri ile YKM markasının yüzde 50 hissesi Boyner yönetimine geçti. Şirketlerin anlaşmasına Rekabet Kurumu tarafından 9 Ağustos 2012 onay verildi.

Onayın ardından hisse devri için gerekli çalışmalar tamamlandı ve Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş., 176 milyon TL karşılığında YKM’nin çoğunluk hisselerini ve YKM markasının yüzde 50 hakkını devraldı.
 
Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. CEO’su Aslı Karadeniz, fırsatlarla dolu bu yeni dönemde, YKM ile aynı yolda birlikte yüreyerek daha hızlı büyüyeceklerini belirterek şunları söyledi:
 
“Dün 72 mağazamız vardı, bugün 139 mağaza olduk. Dün 132 bin metrekarede hizmet veriyorduk, bugün 248 bin metrekareye ulaştık. Dün 660 milyon TL satış hacmimiz vardı, bugün 1 milyar 110 milyon TL satış hacmine ulaştık. Gurur veren bu güzel tablo, gıda dışı perakende sektörünün en önemli oyuncularından biri olduğumuzu gösteriyor. Büyümenin doğal sonucu olarak, hedeflerimiz de fazlasıyla arttı. İki markanın sağlam iş kültürlerini kısa sürede harmanlayarak, başta tüketiciler olmak üzere, yatırımcılar, çalışanlarımız ve Türk ekonomisi için yeni fırsatlar ve değerler yaratacağız.”
 
YKM’nin 67, Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş’nin 72 mağazasının aynı çatı altında yer alacak. Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş’nin 2011 sonunda 132 bin metrekare net satış alanı ve 660 milyon TL net cirosu, YKM’nin ise 116 bin metrekare net satış alanı ve 450 milyon TL cirosu vardı. İki markanın 2011 yılı sonunda toplam konsolide cirosu 1 milyar lirayı aşıyor.
 

 

ETİKETLER

boynerykmhisse devri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24