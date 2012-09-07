Boyner YKM'yi resmen satın aldı

YKM’nin yüzde 63 oranındaki çoğunluk hisseleri ile YKM markasının yüzde 50 hissesi Boyner yönetimine geçti. Şirketlerin anlaşmasına Rekabet Kurumu tarafından 9 Ağustos 2012 onay verildi.

Onayın ardından hisse devri için gerekli çalışmalar tamamlandı ve Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş., 176 milyon TL karşılığında YKM’nin çoğunluk hisselerini ve YKM markasının yüzde 50 hakkını devraldı.

Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. CEO’su Aslı Karadeniz, fırsatlarla dolu bu yeni dönemde, YKM ile aynı yolda birlikte yüreyerek daha hızlı büyüyeceklerini belirterek şunları söyledi:

“Dün 72 mağazamız vardı, bugün 139 mağaza olduk. Dün 132 bin metrekarede hizmet veriyorduk, bugün 248 bin metrekareye ulaştık. Dün 660 milyon TL satış hacmimiz vardı, bugün 1 milyar 110 milyon TL satış hacmine ulaştık. Gurur veren bu güzel tablo, gıda dışı perakende sektörünün en önemli oyuncularından biri olduğumuzu gösteriyor. Büyümenin doğal sonucu olarak, hedeflerimiz de fazlasıyla arttı. İki markanın sağlam iş kültürlerini kısa sürede harmanlayarak, başta tüketiciler olmak üzere, yatırımcılar, çalışanlarımız ve Türk ekonomisi için yeni fırsatlar ve değerler yaratacağız.”

YKM’nin 67, Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş’nin 72 mağazasının aynı çatı altında yer alacak. Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş’nin 2011 sonunda 132 bin metrekare net satış alanı ve 660 milyon TL net cirosu, YKM’nin ise 116 bin metrekare net satış alanı ve 450 milyon TL cirosu vardı. İki markanın 2011 yılı sonunda toplam konsolide cirosu 1 milyar lirayı aşıyor.