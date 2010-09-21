-BOYNER: ''SERMAYE TARAFLARA BÖLÜNEMEZ'' ELAZIĞ (A.A) - 21.09.2010 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, ''Toplumun her kesimi, 'bizim ve onların' şeklinde ayrıştırılamaz. Sermaye taraflara bölünemez. Hepimiz bu ülkenin sermayesiyiz'' dedi. ''Bölgesel Kalkınma ve İş Dünyasının Rolü'' konulu toplantıda konuşan Boyner, bireyin toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamasının en önemli araçlardan birinin sivil toplum örgütleri olduğunu vurguladı. Boyner, 40. yılını kutlamaya hazırlanan TÜSİAD olarak 40 yıldır ülkenin gelişimi, kalkınması yönünde çalışmalar yürüten, toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştiren ''ülkenin en köklü, bağımsız ve gönüllü'' iş dünyası temsil örgütlerinden biri olarak sivil toplumun gücüne en çok inanlardan biri olduklarını söyledi. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimi için iş dünyasının bağımsız ve gönüllü temsil kuruluşlarının ülkede karar alma, politika ve siyaset üretme süreçlerinde yer alması gerektiğine inandıklarını dile getiren Boyner, bu kuruluşların örgütlü, bilinçli ve katılımcı bir toplum oluşturulmasında öncülük üstlendiklerini düşündüklerini vurguladı. Sivil toplum kuruluşlarının gelişmiş demokrasilerin en önemli araçlarından biri olduğunun altını çizen Boyner, bunların önemlerinin ve etkinliklerinin, objektif kriterler çerçevesinde görüşlerini yetkili mercilere iletmelerinin ve gerektiğinde yapıcı eleştirilerinin bir baskıya maruz kalmadan açıkça ortaya koyabilmelerinde olduğunu ifade etti. Sivil toplum kuruluşlarına bu özgürlüğü verenin ise onların bağımsız ve gönüllü yapıları olduğuna işaret eden Boyner, sivil toplumun gönüllü olması, idari ve mali yönden bağımsız, şeffaf, hesap verebilir, siyasi partilere eşit uzaklıkta durabilmesini aramak gerektiğini, ancak bu yapıdaki bir sivil toplum örgütünün sürdürülebilir, gerçek bir temsil niteliği taşıyabileceğini, katılımcı demokrasi açısından etkili olabileceğini ve o ölçüde de özel amaç ve hedeflerine ulaşabileceğini belirtti. -''HEPİMİZ BU ÜLKENİN SERMAYESİYİZ''- Ümit Boyner, ''Toplumun her kesimi, 'bizim ve onların' şeklinde ayrıştırılamaz. Sermaye taraflara bölünemez. İş dünyası olarak hepimiz, hiçbir coğrafi fark gözetmeden hepimiz bu ülkenin gelişimi, kalkınması yolunda katma değeri yüksek, daha fazla istihdam yaratan, daha rekabetçi ekonomiye sahip olmak için çalışıyoruz. Hepimiz bu ülkenin sermayesiyiz. Ülkemiz geliştikçe, biz daha çok gelişeceğiz. Bizler geliştikçe bu ülke daha fazla ilerleyecek'' diye konuştu. İş yapmanın evrensel ölçütleri, gereklilikleri ve sorumlulukları bulunduğuna dikkati çeken Boyner, çoğulcu demokrasi zemininde ve rekabetçi piyasa ekonomisinde bu değerlerden uzaklaşılırsa dünya ile rekabet edilemeyeceğini, rekabet ortamını sağlamanın devletin, rekabet etmenin ise iş dünyasının işi olduğunu, bu iş bölümünün iyi yapılması halinde huzurla yola devam etmenin mümkün olduğunu söyledi. Ümit Boyner, ''Demokratikleşme ve kalkınma projeleri ancak toplumda 'kimin için demokrasi değil, herkes için demokrasi, kimin için kalkınma değil, herkes için kalkınma' dediğimiz ortamlarda zemin bulur, başarı kazanır'' dedi.