-BOYNER, PARTİ BAŞKANLARINI KUTLADI İSTANBUL (A.A) - 14.06.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Milletvekili Genel Seçimleri sonucu TBMM'ye giren partilerin başkanlarını kutladı. TÜSİAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ümit Boyner'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi yaparak seçim sonuçlarından dolayı kutladığı ve yeni dönem için başarılar dilediği bildirildi.