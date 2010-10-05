Boyner: Niye seçim barajını değiştirmiyorsunuz?

T24 - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, "Niye yüksek baraj ve geri kalmış siyasi partiler yasasını hemen değiştirmiyoruz? Böyle bir partiler üstü ortak yaklaşım yeni Anayasa sürecini ve uzlaşma ortamını güçlendirmez mi? Bunların süratle değerlendirilmesi mümkün" dedi.



TÜSİAD'ın, Türkiye'nin çağdaş, özgürlükçü ve demokratik bir Anayasa'ya kavuşması için başlattığı çalışmalar kapsamında düzenlenen ilk yuvarlak masa toplantısının sonuçları Görüş Dergisi'nin Ekim sayısında yayınlandı.



Türkiye'de Anayasa konusunda çalışan akademisyenlerden Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Prof. Dr. Ergun Özbudun, Prof. Dr. Mithat Sancar ve Prof. Dr. Turgut Tarhanlı'nın katılımıyla gerçekleşen yuvarlak masa toplantısında, Anayasa'nın temel ilkeleri, yapılış biçimi ve hazırlık süreci değerlendirildi.



Görüş dergisinin "Bize Yeni bir Anayasa Gerekli: 1991'den bu yana 10 değişiklik paketi TBMM'den geçti. Ama Anayasa'nın çehresi hala değişmedi" kapak konusuna bir makale ile katkıda bulunan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner ise, referandum sürecinin ardından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının önünde, ilk defa kendi talepleri çerçevesinde, sivil bir anlayış ile yeni bir Anayasa yapabileceği bir perspektif bulunduğunu belirtti.



Yeni Anayasa'nın süreçleri ve evrelerinin konuşulması gerektiğini ifade eden Boyner, şunları kaydetti:



"Yeni Anayasa süreci STK'lar ve akademik kapasitenin tartışmalarıyla mı başlar ve sonra TBMM'ye uzanır, yoksa TBMM çalışır ve bir aşamasında sivil topluma ve akademiye mi ulaşır? Yeni Anayasa her durumda yeni Meclis tarafından hayata geçirilecek ise ve bu şansı bir daha yakalamak artık çok güç ise niye yüksek baraj ve geri kalmış siyasi partiler yasasını hemen değiştirmiyoruz? Böylebir partiler üstü ortak yaklaşım yeni Anayasa sürecini ve uzlaşma ortamını güçlendirmez mi? Bunların süratle değerlendirilmesi mümkün."





