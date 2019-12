T24 - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Tunus'ta başlayan ve Ortadoğu ile Arap ülkelerine yayılan halk ayaklanmalarını değerlendirdi. İsyanların en kanlı yaşandığı Libya'yla ihracata değinen Boyner, "Libya'da incelikli politika gütmeliyiz" dedi.



TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Ortadoğu’da yaşanan isyanlara ilişkin incelikli politika güdülmesi gerektiğini savundu. En kanlı isyanların yaşandığı Libya'nın Türkiye açısından ekonomik önemine değinen Boyner, "Libya yoğun hizmet ihracatı yaptığımız bir ülke; her iki ülkenin de bu işbirliğinde ciddi kazanımları oldu. Ancak öncelikli konu insanların can güvenliği. Bu konuda çok başarılı bir operasyon yürütülüyor. Önemli sayıda vatandaşımızı tahliye edebildik. Bu konuda her türlü maddi manevi desteği devlete vermekle mükellefiz. Öte yandan geçiş döneminde iktisadi varlığımızı ve taahhütlerimize haleldar bir durum yaratmamak için herhalde incelikli bir politika gütmemiz gerekir" dedi.