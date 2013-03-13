Boyner, Citi Venture ortaklığını sonlandırdı; hisselerini geri alacak

Boyner Holding, 2007 yılında Boyner Büyük Mağazacılık ve Beymen'de ortaklık yaptığı Citi Venture Capital International (CVCI) ile ortaklığını sonlandırma kararı aldı. Boyner, 6 yıl önce 189 milyon dolara sattığı hisselerini 334 milyon dolara geri alacak.

CVCI 2007 yılında Boyner Büyük Mağazacılık'ın toplam şirket değerinin 153.8 milyon dolar üzerinden yüzde 30'unu, Beymen Mağazacılık'ın da toplam şirket değerinin 285.2 milyon doları üzerinden yüzde 50'sini satın almış ve yaklaşık 189 milyon dolar ödemişti.

Boyner'den bugün yapılan açıklamaya göre aynı orandaki hisselerin geri alınması konusunda bir ön anlaşma imzalandı.

Şirket açıklamasında, "Beymen Mağazacılık AŞ'nin yüzde 50 ve Boyner Büyük Mağazacılık AŞ'nin yüzde 30,05 oranındaki hissesinin Citi Venture Capital International'dan toplam, Beymen Mağazacılık'ın 2014 mali tabloları baz alınarak hesaplanacak değerinin daha yüksek olması durumunda bir ek ödeme yapılmak üzere 333 milyon 997 bin 103 ABD doları minimum bedel karşılığında satın alınması amacıyla bir ön anlaşma imzalandı" denildi.

Boyner Grubu devrin ardından Beymen'de yüzde 100, Boyner Büyük Mağazacılık'ta ise yüzde 60 çoğunluk hisseye ulaşacak.

'Hedefimize daha hızlı ulaştık'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, şunları kaydetti:

"Şirketlerimize duyulan güvenin en önemli göstergesi yatırımcı ilgisi, desteği. CVCI ile bu ortaklığımız sayesinde tüm dünyayı sarsan ekonomik krize rağmen, piyasadaki lider konumumuzu daha da güçlendirdik, istikrarlı bir büyüme ivmesi yakaladık. Ayrıca CVCI'yı temsilen Beymen ve Boyner Büyük Mağazacılık Yönetim Kurullarımıza katılan üyelerin vizyonundan ve katkısından da çok yararlandık. Bu ortaklıkla hedeflerimize daha hızlı ulaştık, kurumsal yapımızı ve lider oyuncu kimliğimizi daha da güçlendirdik. Şirketlerimize güvenen yatırımcılar ve bu değerin oluşmasını sağlayan müşterilerimiz, nitelikli çalışanlarımızla, 2013 tarihimizdeki en önemli büyüme yıllarından biri olacak."