T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Boyner, Citi Venture ortaklığını sonlandırdı; hisselerini geri alacak

Boyner Holding, Citi Venture ile olan ortaklığını sonlandırdı. 6 yıl önce sattığı hisselerini geri alacak

13 Mart 2013 23:55

Boyner Holding, 2007 yılında Boyner Büyük Mağazacılık ve Beymen'de ortaklık yaptığı Citi Venture Capital International (CVCI) ile ortaklığını sonlandırma kararı aldı. Boyner, 6 yıl önce 189 milyon dolara sattığı hisselerini 334 milyon dolara geri alacak.

CVCI 2007 yılında Boyner Büyük Mağazacılık'ın toplam şirket değerinin 153.8 milyon dolar üzerinden yüzde 30'unu, Beymen Mağazacılık'ın da toplam şirket değerinin 285.2 milyon doları üzerinden yüzde 50'sini satın almış ve yaklaşık 189 milyon dolar ödemişti. 

Boyner'den bugün yapılan açıklamaya göre aynı orandaki hisselerin geri alınması konusunda bir ön anlaşma imzalandı.

Şirket açıklamasında, "Beymen Mağazacılık AŞ'nin yüzde 50 ve Boyner Büyük Mağazacılık AŞ'nin yüzde 30,05 oranındaki hissesinin Citi Venture Capital International'dan toplam, Beymen Mağazacılık'ın 2014 mali tabloları baz alınarak hesaplanacak değerinin daha yüksek olması durumunda bir ek ödeme yapılmak üzere 333 milyon 997 bin 103 ABD doları minimum bedel karşılığında satın alınması amacıyla bir ön anlaşma imzalandı" denildi.

Boyner Grubu devrin ardından Beymen'de yüzde 100, Boyner Büyük Mağazacılık'ta ise yüzde 60 çoğunluk hisseye ulaşacak.

 

'Hedefimize daha hızlı ulaştık'

 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, şunları kaydetti:

"Şirketlerimize duyulan güvenin en önemli göstergesi yatırımcı ilgisi, desteği. CVCI ile bu ortaklığımız sayesinde tüm dünyayı sarsan ekonomik krize rağmen, piyasadaki lider konumumuzu daha da güçlendirdik, istikrarlı bir büyüme ivmesi yakaladık. Ayrıca CVCI'yı temsilen Beymen ve Boyner Büyük Mağazacılık Yönetim Kurullarımıza katılan üyelerin vizyonundan ve katkısından da çok yararlandık. Bu ortaklıkla hedeflerimize daha hızlı ulaştık, kurumsal yapımızı ve lider oyuncu kimliğimizi daha da güçlendirdik. Şirketlerimize güvenen yatırımcılar ve bu değerin oluşmasını sağlayan müşterilerimiz, nitelikli çalışanlarımızla, 2013 tarihimizdeki en önemli büyüme yıllarından biri olacak."

 

ETİKETLER

boynerciti venturebeymenortaklık sona erdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24